飾らず、凛として、美しい。ZEH(ゼッチ)仕様の木の家　サイエンスホーム津店が「嬉野展示場」オープン

綿半ホールディングス株式会社

綿半の住宅ネットワークを運営する、株式会社綿半林業ＳＨ（静岡県浜松市 代表取締役社長 木下 晃） の加盟店「サイエンスホーム津店」が、三重県松坂市に「嬉野展示場」をオープンしました。

真壁づくりの木の家が特長的な住宅ブランド「サイエンスホーム」。今回オープンした嬉野展示場は、自然素材を適材適所に使用した住宅「Cクラス」の２階建てモデルハウスです。耐震等級3・断熱等級5を備えたZEH(ゼッチ)（ネット・ゼロ・エネルギーハウス）仕様の住まいで、安心・快適な暮らしを実現します。

展示場には、アウトドアを楽しめるウッドデッキをはじめ、多目的に利用できるヌックやスタディスペースなど、家族それぞれが思い思いに過ごせる居場所をリビング周辺に配置しました。また、随所にすきま収納を設けることで、生活感を抑えながらすっきりと暮らせる工夫を施しています。

（左）大開口の掃き出し窓からたっぷりと光が差込む、明るく開放的なリビングダイニング。 （右）アウトドアリビングとして活用できるウッドデッキ。目隠し用のタープ付きで、周囲の視線を気にせずリラックスできます。

さらに、西陣織や浜松注染そめをあしらったサイエンスホームオリジナル建具を採用し、日本の伝統文化を感じられる空間を演出しています。細部までこだわった設計も見どころです。

自然素材ならではのぬくもりや木の香り、思わず素足になりたくなる心地いい肌触りを実際に体感できる展示場となっています。ぜひ現地で、木の家ならではの魅力をご体感ください。

（左）座ったり寝転んだりと、ゆったりと過ごせるヌック。空間を有効に使った収納で、すっきりとした暮らしを叶えます。（中央）キッチンには、横幅約3メートルの造作食器棚を設置。たっぷりの収納で毎日の家事を快適にサポート。 （右）洗濯から収納までを一か所で完結できるランドリースペース。シンプルで使いやすい動線が魅力。

【モデルハウス情報】

オープン日：2026年5月16日

名称：サイエンスホーム津店「嬉野展示場」

所在地：〒515-2324 三重県松阪市嬉野町1449-74

電話番号：0598-31-3881

営業時間：10:00-17:00

定休日：不定休

ホームページ：https://www.sciencehome.jp/store/detail.html?id=470#b256

【会社情報】

社名：株式会社綿半林業SH（社名よみ：わたはんりんぎょうえすえいち）

所在地：〒433-8121 静岡県浜松市中央区萩丘３-４-27-１

電話番号：0120-025-152

ホームページ：https://www.watahan-ringyosh.jp

■綿半林業SHは木の家に特化した住宅ネットワークを運営しています■

【サイエンスホーム】https://www.sciencehome.jp/

【cotton1/2】 https://www.cotton-nibunno1.jp/