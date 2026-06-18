極洋が「HUE」を採用　会計・資金・経費を統合し、業務基盤の標準化と効率化を推進

株式会社ワークスアプリケーションズ

株式会社ワークスアプリケーションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：秦修、以下 WAP）は、株式会社極洋（本社：東京都港区、代表取締役社長：井上誠、以下 極洋）が、WAPの大手企業向けクラウドERP「HUE」へのアップグレードならびに追加採用を決定したことをお知らせします。極洋は、資金管理・経費精算領域へ「HUE」を追加導入するとともに、既存の会計・債権債務領域を「HUE」にアップグレードすることで、会計・資金・経費を統合し、業務基盤の標準化と効率化を推進します。

【採用の背景】「HUE」への集約により、業務基盤を統合

水産会社として事業を展開する極洋は、資金管理システムサーバーの保守期限切れを契機に、システム刷新の検討を開始。従来はExcel管理に伴う手作業や情報反映の遅れが課題となっていました。検討にあたり、同社がすでに会計・債権債務領域で活用していた「HUE Classic」の利便性を高く評価していたことから、新たな資金管理システムとして「HUE」の採用を決定しました。あわせて、既存の会計・債権債務領域も「HUE」へアップグレードし、別途検討していた経費精算領域も「HUE」へ統合することで、業務基盤の一元化を実現します。

【期待される効果】データ連携を強化し、業務の標準化と効率化を推進

今回の導入により、極洋では、会計・資金・経費領域を「HUE」に統合し、データがシームレスに連携できる業務基盤を構築します。これにより、本社と支社で分かれていた運用の見直しに加え、手作業の削減や情報連携の迅速化を図ります。さらに、経費精算領域におけるペーパーレス化の推進にもつなげます。

＜株式会社極洋 情報システム部 部長 小山内様からのコメント＞

当社では、会計・債権債務の更新に加え、資金管理および経費精算についてもあわせて環境を整備することとしました。これまで一部業務では個別管理や手作業が残っていたため、今後はデータ連携を強化し、より効率的に業務を進められる体制を目指してまいります。ワークスアプリケーションズには、当社の業務全体を見据えた提案と今後の着実な支援を期待しています。

【HUEについて】

HUEは、日本の大手企業向けに開発されたAI-driven Platformです。お客様の声をもとに進化を続け、業種・業態を問わず幅広い業務要件に対応しています。HUE Composable ERP、HUE Business Platform、HUE Data Platformで構成され、AI活用を前提とした業務・データ基盤を提供します。2,500社以上での導入実績が、その信頼性と高い評価を支えています。

今回、極洋が採用およびアップグレードを決定した製品は以下の4製品です。

財務会計・管理会計システム「HUE Financials & Strategy(https://www.worksap.co.jp/hue/ac/)」

債権・債務管理システム「HUE Accounts Payable/Receivable(https://www.worksap.co.jp/hue/apar/)」

財務・資金管理システム「HUE Treasury(https://www.worksap.co.jp/hue/treasury/)」

経費精算システム「HUE Expense(https://www.worksap.co.jp/hue/expense/)」



HUE製品ページはこちら(https://www.worksap.co.jp/hue/?utm_source=ownedmedia&utm_medium=segMail&utm_campaign=260618PressRelease)

【ワークスアプリケーションズについて】

ワークスアプリケーションズは、1996年に日本発のERPパッケージベンダーとして創業。ノーカスタマイズや無償バージョンアップなど革新的なソリューションで、国内大手企業を中心にお客様の成長を支援してきました。個が持つ可能性を信じ、企業と個の価値を最大化する「成長エンジン」となることを目指し、「作業」を「創造」に変え、「仕事」を楽しくすることを追求していきます。

株式会社ワークスアプリケーションズ サイト https://www.worksap.co.jp/

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株式会社ワークスアプリケーションズ 広報担当