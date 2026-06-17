ARUN DOJO PR動画 公開のお知らせ

ARUN DOJO の PR動画が完成しました。

特定非営利活動法人 ARUN Seed

特定非営利活動法人 ARUN Seed は、公益財団法人トヨタ財団の助成金プログラムに採択された『ARUN DOJO』のPR動画を公開しました。このプロモーションを通じて、ARUN Seedの素晴らしい取り組みが 世界中の端々へ届くことを切に願います。

（参考）

助成対象詳細 | 公益財団法人トヨタ財団(https://toyotafound.my.salesforce-sites.com/psearch/JoseiDetail?name=D23-N-0092)

日・印・カンボジアを繋いで学び合う、社会起業家支援ARUN DOJOとは？プラットフォームの構築とエンパワーメント型社会的投資コミュニティの形成

Building a platform for mutual-learning and supporting social entrepreneurs, connecting Japan, India and Cambodia, with an ultimate goal of creating an empowering social investment community

ARUN DOJOとは？

【概要】

インド、カンボジア及び日本の起業家、投資家、支援者とともに『学び合う』ことで、光の当たり難い社会課題を、企業や社会的投資を通じて解決するための方法を探求します。

【活動の3つの柱】

- オンラインシェアリング- ラーニングジャーニー＠インド- グローバルナレッジシェアリング＠福島

【5つの特徴】

Learning Journey（ラーニングジャーニー） in インドの紹介

The Elephant People（エレファントピープル）の紹介

- 他では体験できない現地フィールド- グローバルな社会起業家と直接対話する機会- 自分たちで創り、学ぶprogram- 多様な経験を持つメンター- 社会課題に関心を持つ仲間との出会い[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=TXs_TiqO3U0 ]

2024年に開催された「CSI challenge5」の最優秀企業であり、ARUN Seedの投資先企業です。

CSI Challenge7 クラウドファンディング進行中！

【日本語 字幕ver】[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=TXs_TiqO3U0 ]【英語 字幕ver】[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=oSK1sbST4YY ]

あなたの寄付が、ARUN DOJOのような素敵なビジネスを生み出す原動力になっています。

クラウドファンディングの魅力を少しでも感じられたら幸いです。



CSIchallenge7 - 水は暮らしの根幹。革新的な社会起業家と共に、水環境を未来へつなごう -

https://readyfor.jp/projects/arun2026csi7

詳細を見る :https://readyfor.jp/projects/arun2026csi7