コクヨとVUILDが共創した大型ベンチ「GGO Biomorphic Lobby Furniture」が「A’ Design Award 2026」金賞を受賞

コクヨ株式会社

コクヨ株式会社（本社：大阪市／社長：黒田 英邦）は、VUILD株式会社（本社：神奈川県厚木市／代表者：秋吉 浩気）と共創し、コクヨ新本社「KOKUYO HQ」が入居しているグラングリーン大阪パークタワー 2Fのオフィスロビー向けにデザイン・設計した大型ベンチ「GGO Biomorphic Lobby Furniture」が、イタリアの国際デザイン賞「A’ Design Award & Competition 2026」のFurniture Design部門において、金賞（Gold Award）を5月に受賞しましたので、お知らせします。

写真：大型ベンチ「GGO Biomorphic Lobby Furniture」



1. 受賞概要

受賞名：A’ Design Award & Competition 2026 Furniture Design部門 Gold Award

受賞作品名：「GGO Biomorphic Lobby Furniture」

受賞者：コクヨ株式会社、VUILD株式会社

受賞発表URL：https://competition.adesignaward.com/180101

2. 受賞製品「GGO Biomorphic Lobby Furniture」について

「GGO Biomorphic Lobby Furniture」は、グラングリーン大阪の直線的で静謐なオフィスロビー空間に対し、自然環境と連続する生命感や躍動感をもたらすことを目的としてデザインされた大型ベンチ・植栽一体型の空間造作です。本作品は、当社と、高度かつ複雑なデジタルデザイン、木工造作技術を有するVUILD株式会社との協業により実現しました。

写真： (C)hayato kurobe

人が本能的に心地よいと感じる有機的形状を追求するため、手捏ねによる粘土模型を起点に造形を検討し、その形状を3Dスキャンしてパラメトリックに最適化する、「アナログとデジタルの融合」アプローチを採用しています。

全長約16mにおよぶ造形は、国産ナラ集成材から切り出した6,120個の特注パーツで構成されています。VUILD独自の生産設計技術による高精度なデジタルファブリケーションと、木工職人による手仕上げを組み合わせることで、精緻さと温かみを両立した空間体験を実現しています。

また、本作品は単なる家具ではなく、人々の自然な滞在・交流・回遊を促す「場」の機能を担う空間装置として設計されています。

写真： (C)hayato kurobe



3.「A’ Design Award & Competition」について

「A’ Design Award & Competition」は、イタリアで開催される世界最大級の国際デザイン賞の一つです。建築、プロダクト、家具、グラフィック、サービスなど多様な分野を対象としており、世界各国のデザイナー、企業、建築家による作品が応募されています。

デザイン性に加え、革新性、社会性、機能性など多面的な観点から審査が行われ、優れたデザインを国際的に顕彰するアワードとして広く認知されています。

「A’ Design Award & Competition」サイト：https://competition.adesignaward.com/(https://competition.adesignaward.com/)

【参考】「KOKUYO HQ」について

コクヨは、2026年5月1日付で、90年ぶりに新本社「KOKUYO HQ（コクヨ エイチキュー）」を「グラングリーン大阪」へ移転し、6月16日（火）にライブオフィスとしてグランドオープンしました。

空間デザインコンセプトは、「Promenade of Discovery（発見の散歩道）」です。社員や来訪者が歩き、見て、触れ、考えることで新しい発見に気づくオフィスを目指し、活気あるエリア、静かな思索空間、自然を感じるゾーンなど、多様な体験が連続する構成としています。

※当社プレスリリースURL：https://www.kokuyo.com/news/release/260521cs1/

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【お問い合わせ先】コクヨお客様相談室

https://www.kokuyo.co.jp/support/