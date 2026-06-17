2026年度 日本・ベトナム ティーンエイジ アンバサダー 日本プログラム　実施について

公益財団法人イオンワンパーセントクラブ

当財団は、6月17日～６月22日の期間、ベトナムを交流相手国としてベトナムの高校生32名を日本に招聘し「ティーンエイジ アンバサダー」を開催します。

2023年11月ベトナムを交流国としてティーンエイジ アンバサダーを開催

「ティーンエイジ アンバサダー」は、日本と海外の高校生が互いの国を訪問し、相手国の文化や伝統等に触れ友情を育むことで、国際的な相互理解と親交を深めることを目的に、1990年から36年にわたって実施しています。日本と海外の高校生が小さな大使(アンバサダー)となり、「表敬訪問活動」「交流活動」「歴史・文化活動」の３つの活動を通じて交流します。2025年度までに累計18ヶ国、2,721名が参加しています。ベトナムとの交流は今回が5回目となり、これまでに212名が参加しています。

期間中、日本とベトナムの高校生が首相官邸や駐日ベトナム社会主義共和国大使館への表敬訪問を行います。また、19日からは各学校の所在地域へ分かれて活動を行います。ホームステイや授業体験で異文化を理解し、各地域ならではの史跡や施設の見学を通じ、互いの国の歴史と文化を学びます。10月には日本の高校生32名がベトナムを訪問し交流活動を行います。

＜日程＞

2026年 6月17日(水)～6月22日(月)

＜参加者＞

日本の高校生4校 32名、ベトナムの高校生 4校 32名

＜参加校＞

日本：札幌日本大学中学校・高等学校(北海道)、横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校(神奈川県)、立命館守山中学校・高等学校(滋賀県)、関西学院千里国際高等部(大阪府)

ベトナム：トゥオン カット高等学校（ハノイ）、ベト ドゥック高等学校（ハノイ）

チャン ダイ ギア高等学校（ホーチミン）、グエン トゥオン ヒエン高等学校（ホーチミン）

＜主な活動内容＞6月19日(金)より各学校の所在地域へ分かれて活動

公益財団法人イオンワンパーセントクラブ

公益財団法人イオンワンパーセントクラブは、「お客さまを原点に平和を追求し、人間を尊重し、地域社会に貢献する」というイオングループの基本理念を具体的な行動に移し、社会的責任を果たすことを目的に、1990年に設立されました。以来35年以上にわたり、お客さまにイオングループをご利用いただいて生まれた利益の１％相当額をもとに、「青少年の健全な育成」「諸外国との友好親善」「地域社会の発展への貢献」「災害復興支援」を主な事業領域とし、環境・社会貢献活動に取り組んでいます。





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