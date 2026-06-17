漫画雑誌『ASUKA』(KADOKAWA刊)の大人気作『Mr.マロウブルー』オンラインくじが6月17日(水)より販売開始！

株式会社サトクリフ

株式会社サトクリフ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：加藤 勝）は、運営するオンラインくじサービス「くじクリフ」にて、『Mr.マロウブルー』のオンラインくじを2026年6月17日（水）10:00より販売いたします。

サマミヤアカザ先生による、蒼井志月、桜つむぎ、水無月すばる、藤崎ユメの「アフタヌーンティー」がテーマの新規描き下ろしイラストが登場！

オンラインくじ詳細

販売期間：2026年6月17日(水)10:00 ～ 2026年7月21日(火)17:59

価格：1回 770円（税込）※別途配送手数料がかかります

購入ページ： https://kuji-cliffe.com/lp/Mrmallowbluekuji/

(C)Akaza Samamiya

賞品ラインナップ

★A賞：選べる！キャンバスボード（全2種）

＜サイズ＞A4

★B賞：アクリルスタンド（全6種）

<サイズ>約W70mm×H130mm以内

★C賞：ミニ色紙（全10種） ※一部アイテム抜粋

＜サイズ＞約W120×H135mm以内

★D賞：缶バッジ（全10種） ※一部アイテム抜粋

＜サイズ＞約Φ56mm

★E賞：カード（全10種） ※一部アイテム抜粋

＜サイズ＞約W54mm×H86mm

★10連特典：ポストカード（全8種）

10連セットを購入された方にはポストカード1枚をランダムでプレゼント！

＜サイズ＞約H148×W100mｍ

★20連特典：アクリルキーホルダー（全4種）

20連セットを購入された方にはアクリルキーホルダー1個をランダムでプレゼント！

＜サイズ＞約60×60mm程度

『Mr.マロウブルー』とは

「ブラッディ＋メアリー」「バラッド×オペラ」のサマミヤアカザの新境地！ 闇もち美少女×引きこもりニートの体が入れ替わる!? 心に傷を持つ若者たちが偶然出会い、そして数奇な物語が始まる―――。 雨から始まる四角関係（クワッド・ラブストーリー）。

サマミヤアカザ先生 X：https://x.com/samamiya

あすか編集部公式 X：https://x.com/gekkan_asuka

カドコミ 1 話試し読み：https://comic-walker.com/detail/KC_002578_S/

「くじクリフ」とは

みんなの「欲しい」や「見たい」といった感情を刺激するハズレなしのオンラインくじサービスです。

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