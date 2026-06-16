【限定特別価格】夏の寝苦しい夜に涼を添える「白竹抱き枕六ツ目 100センチ」のアウトレット販売

株式会社山岸竹材店

創業明治27年（1894年）より竹材・竹製品製造卸業として皆様にご愛顧いただいている竹材専業メーカーである、虎斑竹専門店 竹虎(https://www.taketora.co.jp/)（運営：株式会社山岸竹材店）は、夏の寝苦しい夜を快適に過ごすための伝統的な竹製抱き枕「白竹抱き枕六ツ目 100センチ」を販売開始いたしました。曲線部分の一部にヒビが入っているため特別価格でのご提供となります。本体の編み部分や縁を補強する籐巻き部分には問題がなく、ご使用には差し支えございません。

【竹虎Youtube特別販売！】白竹抱き枕六ツ目 100センチ

https://www.taketora.co.jp/c/event/outlet/group1/ev00804

竹編みの抱き枕は、古くから「抱婦人（だきふじん）」や「竹夫人（ちくふじん）」とも呼ばれ、暑い地域で夏を快適に過ごすための知恵として親しまれてきました。白竹抱き枕六ツ目もその伝統を受け継ぐ竹細工のひとつで、竹ならではのひんやりとした感触と優れた通気性が特長です。

近年の日本の夏は夜間でも気温が下がりにくく、寝苦しさを感じる方が増えています。エアコンを使用していても冷えすぎが気になったり、風が直接当たることを好まない方もいらっしゃいます。そんな時に抱き枕として使用することで、身体と抱き枕の間に自然な空気の層ができ、蒸れにくく快適な寝心地をサポートします。

本商品は、竹ヒゴを2枚重ね合わせて六ツ目編みに仕上げています。この製法は多くの手間と高い技術を必要としますが、その分しっかりとした強度と安定感のある抱き心地を実現しています。見た目にも美しく、竹の素材感を存分に感じられる竹細工です。

しかし、しっかりとした強度を持たせるため硬めに仕上げていることから、負荷がかかりやすい曲線部分にヒビが生じる場合があります。今回販売する商品は、そうしたヒビが一部に見られるため通常販売ではなくアウトレット品としてご提供するものです。ただし、ヒビが見られるのは一部の曲線部分のみで、抱き枕として使用するうえでの機能や使用感に支障はございません。

当社では創業以来130年以上にわたり、竹と向き合い続けてきました。竹は日本人の暮らしに寄り添い、様々な道具として活用されてきた自然素材です。私たちは単に竹製品を販売するだけでなく、これまで受け継がれてきた知恵や文化、職人の技術を次世代へつないでいきたいと考えています。白竹抱き枕六ツ目も、そんな想いが込められた商品のひとつです。夏の暑さを少しでも快適に過ごすための昔ながらの工夫や、天然素材ならではの心地よさを現代の暮らしの中で感じていただけます。

【動画】YouTube特別販売！白竹抱き枕六ツ目の竹ヒゴ小さなヒビがあるため特別価格！夏をクールに乗り切る快眠グッズ。リニューアル前の限定！国産日本製抱きまくらで安眠♪

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=4-J-zAEPdNo ]

また商品については、竹虎公式YouTubeチャンネルでも詳しくご紹介していますので、購入をご検討中の方はぜひあわせてご覧ください。夏の夜を少しでも快適に過ごしたい方へ。昔ながらの知恵と職人技が息づく竹の抱き枕を、この機会にぜひお試しください。

＜2026年6月12日（金）より販売開始＞

【竹虎Youtube特別販売！】

白竹抱き枕六ツ目 100センチ

通常価格 41,800円（税込）のところ

特別価格 37,620円（税込）

https://www.taketora.co.jp/c/event/outlet/group1/ev00804

■竹虎 （株）山岸竹材店

会 社 名 ：竹虎 株式会社 山岸竹材店

所 在 地 ：高知県須崎市安和913-1（本社・本店）

代表取締役：山岸 義浩

創 業：1894年（明治27年）

資 本 金 ：1000万円

事業内容 ：特産虎斑竹（とらふたけ）をはじめとして各竹細工

竹製品、竹炭、竹酢液など製造・卸・販売

Ｕ Ｒ Ｌ ：https://www.taketora.co.jp/

※高知家健康経営アワード2021

※令和２年度ふるさとづくり大賞総務大臣賞

※第7回環境省グッドライフアワード環境地域ブランディング賞

※RED BULL BOX CART RACE TOKYO 2019準優勝

※第33回 高知県地場産業大賞高知県地場産業奨励賞

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

竹虎 （株）山岸竹材店 竹虎四代目（山岸 義浩：やまぎし よしひろ）

E-Mail：info@taketora.co.jp

＜本社＞竹虎（株）山岸竹材店

〒785-0024 高知県須崎市安和913-1

TEL 0889-42-3201 FAX 0889-42-3283 （営業時間 9:00～17:30）