『タレントパワーランキング』が2020年以降のフジテレビ系月9ドラマで主演した俳優ランキングを発表！WEBサイト『タレントパワーランキング』ランキング企画第421弾！

株式会社アーキテクトタレントパワーランキングは、株式会社アーキテクトが実施する業界最大規模のタレント(芸能人等有名人)調査結果をもとに、各タレントの有するパワーをリアルタイムにお届けします。

今回ランキング第421弾として、2020年以降のフジテレビ系月9ドラマで主演した俳優のランキングを発表。

https://tpranking.com/fujitvgetsu9

『タレントパワーランキング』では、タレントパワーランキングに登録されている、2020年以降に放送されたフジテレビ系月9ドラマで主演した俳優について、それぞれの結果を調査。

皆さんは、フジテレビ系月9ドラマで主演した俳優と聞いて誰を思い浮かべますか？

月9ドラマはフジ系が月曜夜９時に放送している連続ドラマ枠のことを指します。1980年から1987年まではバラエティ枠として放送されていましたが、1987年からは本格的なドラマ枠としてスタートしました。

高視聴率ドラマを次々と輩出しており、「月曜日はOLが街から消える」と言われるほどの社会現象を巻き起こした作品も放送されました。

今回は、2020年以降に放送された作品を対象とし、フジテレビ系月9ドラマで主演した俳優に焦点をあて、タレントパワーランキングで検証しました。

■タレントパワーランキングの調査概要

・調査内容 タレント1280名を抽出／イメージ調査は内約330名抽出（有識者からなる選考委員会で抽出）

1.認知度調査（名前を知っている・顔も知っている）

2.誘引率調査（見たい・聞きたい・知りたい）

3.イメージ調査（男性タレント17ワード、女性タレント18ワード、お笑いタレント17ワード）

・調査手法 WEB調査

・調査時期 1年に4回（2月、5月、8月、11月）実施

・調査対象 一都三県在住の10歳から59歳までの男女を5歳刻みで各50名、60歳から69歳までの男女各50名、計1,100名を一つのグループとして、計4グループで総数4,400名が対象

■ランキングの詳細

ランキングTOP20のうちTOP5は、上表の通り。

すべてのランキングはこちら↓

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1位には、2022年4月期のフジテレビ系月9ドラマ『元彼の遺言状』で主演し、2026年5月29日に公開された映画『箱の中の羊』で千鳥の大悟とW主演している女優がランクイン。

続いて、2023年1月期のフジテレビ系月9ドラマ『女神の教室～リーガル青春白書～』で主演し、2025年後期NHK連続テレビ小説『ばけばけ』に出演した女優がランクイン。

他にも、2023年10月期の月9ドラマ『ONE DAY～聖夜のから騒ぎ～』で主演し、2026年5月31日まで嵐のメンバーとしても活躍した男優、2022年10月期の月9ドラマ『PICU 小児集中治療室』で主演した男優がランクインしています。

今後も、フジテレビ系月9ドラマで主演した俳優の活躍に注目してみましょう。

2020年以降のフジ系月9ドラマで主演した俳優ランキングTOP20

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■タレントパワーランキングとは？

「タレントパワーランキング」では、3カ月に1度、テレビ番組やCMのキャスティングに幅広くご活用いただけるタレント調査を実施しております。タレント調査史上、業界最大規模、最多頻度で定量調査を実施し、タレントの認知度や人気度をリアルタイムでご覧いただけます。

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■会社概要

会社名：株式会社アーキテクト

（東証プライム上場 株式会社ダイレクトマーケティングミックス100％子会社）

本社：東京都港区芝大門二丁目11番8号 住友不動産芝大門二丁目ビル 8F

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事業内容：

・マーケティングリサーチ

・テレビ番組およびイベント等に対する観覧者、参加者の動員

・セールスプロモーション等に関する企画、立案、実施、支援業務

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