SOXAI（ソクサイ）、独自開発のバイタルセンシング技術基盤「SOXAI OS(TM)」をシャープ初のスマートリング「からだメイト Ring」へ提供開始

株式会社SOXAI

株式会社SOXAI（代表取締役社長 渡邉達彦、以下「SOXAI」）は、独自開発したバイタルセンシング技術基盤「SOXAI OS(TM)」（ソクサイ オーエス）を、シャープ株式会社（社長執行役員 河村哲治、以下「シャープ」）へ提供することを発表いたします。本技術を採用したシャープ初のスマートリング「からだメイト Ring」＜MH-R01＞を2026年7月9日（木）が発売開始いたします。

SOXAIは創業以来、日本発のスマートリング「SOXAI RING」の開発を通じ、センサー設計、デバイスファームウェア、生体信号アルゴリズム、データ解析・可視化に関する技術を蓄積してまいりました。今回の技術提供は、SOXAIが自社製品で培ってきた技術基盤をパートナー企業へ展開する取り組みであり、バイタルセンシング技術の社会実装を加速させる新たな一歩となります。

本リリースのポイント

・SOXAIが自社スマートリングで培った技術基盤「SOXAI OS(TM)」をシャープへ提供。シャープ初のスマートリング「からだメイト Ring」を支える中核技術として搭載。

・SOXAIはシャープから「SOXAI RING 2」の量産における技術支援を受けており、スタートアップと大手メーカーが互いの強みを提供し合う連携を開始。

・SOXAIは今後、SOXAI OS(TM)のパートナー企業への提供を推進。日常生活に自然に溶け込み、24時間の高精度なバイタル計測を実現するスマートリングを軸に、バイタルセンシング技術の活用シーンの拡大を目指す。

技術提供の背景

近年、健康経営優良法人認定制度の拡充やウェルビーイング・人的資本経営の浸透により、企業における従業員の健康管理への関心が高まっています。また、超高齢社会の進展に伴い、予防医療の推進や個人の日常的な健康管理の重要性もますます高まっています。

一方で、バイタルデータの取得を日常的に続けるためには、計測精度に加えて、装着負担の小ささが重要となります。睡眠中を含めて24時間自然に身につけられるデバイスとして指輪型（スマートリング）が注目される一方、その実現には、指輪という極めて小型な筐体に収めるためのセンサー設計、通信と消費電力を制御するデバイスファームウェア、高精度な生体信号処理アルゴリズム、さらにデータ解析・可視化やアプリケーション連携まで、複数の技術領域を横断した開発力が求められます。

そんな中、SOXAIは日本発のスマートリング「SOXAI RING」の自社開発を通じて、これらの技術領域のすべてを一貫して手がけ、その知見を技術基盤「SOXAI OS(TM)」として体系化してまいりました。

この技術基盤を、創業110年以上の歴史を持つシャープとの連携を通じて製品化することで、より多くのお客様へお届けすることが可能となりました。

SOXAI OS(TM)について

「SOXAI OS(TM)」は、SOXAI RINGのセンサー設計、デバイスファームウェア、生体信号処理アルゴリズム、ならびにデータフローを統合した、バイタルセンシング領域における技術基盤です。

その中核には、高度な光学分野の専門性を基盤とした光学センシング技術と、デバイスの小型化設計・製造技術があります。SOXAIは2021年の創業以来、基礎研究から試作開発、量産化までを一貫して推進する中で、光学設計・実装・製造に関する技術を着実に蓄積してきました。こうした蓄積の成果の一つが、空間分解分光多波長PPG技術を用いて独自開発した光電容積脈波（PPG）センサー技術「Deep Sensing(TM)」（特許第7655609号）です。

さらに、東京大学をはじめとする国内外の大学・研究機関との共同研究や臨床研究を通じて、高精度な生体信号計測技術と独自の分析アルゴリズムを継続的に進化させており、バイタルデータの取得から解析、可視化までを一貫して支えています。

こうした技術基盤により、高精度な心拍数測定、血中酸素飽和度測定、睡眠ステージ推定などの機能を実現し、他社製品への組み込みが可能なバイタルセンシングプラットフォームとして提供しています。

相互連携による価値創出

今回の取り組みでは、SOXAIがスマートリングの中核となるセンシング技術「SOXAI OS(TM)」をシャープへ提供する一方で、SOXAI RING 2の量産における技術支援をシャープから受けております。スタートアップが持つ技術開発力と、大手メーカーが持つものづくり・品質管理・量産に関する知見を組み合わせた連携を開始しました。この連携により、両社でより高い価値提供を実現し、スマートリング市場の活性化に貢献してまいります。

シャープ「からだメイト Ring」の概要

シャープが7月9日に発売する「からだメイト Ring」は、同社初のスマートリングとして、SOXAI OS(TM)の技術を活用し、心拍数、血中酸素レベル、睡眠などの健康データを24時間計測可能です。

詳しくはこちらよりご確認ください。

https://corporate.jp.sharp/news/260616-b.html

SOXAI 代表取締役社長 渡邉達彦からのコメント

このたび、当社が独自に開発してきたバイタルセンシング技術基盤「SOXAI OS(TM)」をシャープ株式会社へ提供し、「からだメイト Ring」として多くのお客様にお届けできることを大変光栄に思います。

SOXAIは創業以来、「ヘルスケアをライフスタイルに」というビジョンのもと、日常生活の中で自然に健康管理ができる世界の実現を目指してまいりました。今回の取り組みは、自社製品の提供にとどまらず、当社の技術をパートナー企業へ展開することで、より広く社会へ価値を届ける新たな一歩となります。

また、SOXAI RING 2の量産においてはシャープ様から多くの技術支援をいただいており、両社が互いの強みを活かし合うことで、新しい連携を実現できたと考えています。今後もSOXAI OS(TM)を核とした技術連携を積極的に推進し、スマートリング市場のさらなる発展へに貢献してまいります。

今後の展望

SOXAIは今後も、SOXAI OS(TM)を通じて様々な企業との技術協業を推進し、バイタルセンシング技術の普及拡大を図ってまいります。今回のシャープとの連携は、自社製品の枠を越えて技術を社会へ展開していく、その第一歩です。

日常生活に自然に溶け込み、24時間の連続計測を可能にするスマートリングを軸に、取得したバイタルデータの活用可能性は、法人向け健康管理、睡眠・コンディショニング支援、見守り・未病領域など、さまざまなシーンへ広がっています。SOXAIは、パートナー企業との連携を通じて、こうした活用シーンを一つひとつかたちにしてまいります。

「ヘルスケアをライフスタイルに」というビジョンのもと、健康経営の促進や予防医療の推進といった社会課題の解決に向け、より多くのお客様に高品質な健康管理技術をお届けできるよう取り組んでまいります。

SOXAI OS(TM)の活用にご関心をお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。

「SOXAI RING 2」について

2025年12月10日に、自社で開発・販売する日本発の睡眠管理用スマートリング「SOXAI RING」の新モデル「SOXAI RING 2」を発売しました。新モデル「SOXAI RING 2」では、特許を取得した光学分野の最先端技術を活用して独自開発した光電容積脈波(PPG)センサー「Deep Sensing(TM)」（ディープセンシング）を新たに搭載したことにより、計測の精度が大幅に改善し、より深いレベルで身体状態の変化を可視化することができるようになりました。さらにサイズは幅6.7mmという細さ、継続使用可能時間も世界最長レベルの最大14日間となり、長時間装着する際もより快適にご利用いただけます。

詳しくはこちらよりご確認ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000039.000089024.html

*「Spatial resolved spectroscopic multi-wavelength PPG（空間分解分光多波長PPG技術）」は特許取得済み（特許第7655609号）です。

* 世界最長：「バイタルセンシング機能を搭載した連続駆動時間4日以上のスマートリング」を開発する主要スマートリングメーカーの公開情報をもとに比較。サイズごとに搭載しているバッテリーは異なり、14日間は20～26号の場合です。リングサイズと使用状況、ファームウェアバージョン、バッテリーの経年劣化によって変化します。（SOXAI調べ、2025年12月10日時点）

SOXAIについて

SOXAIは「ヘルスケアをライフスタイルに」をビジョンに掲げ、2021年に創業されたヘルステック企業です。生活のあらゆる場面にバイタルセンシング技術を適応させることで、人々が自然と健康増進に取り組むことができる世界の実現を目指しています。

https://soxai.co.jp/pages/about-us

会社概要

本社所在地：神奈川県横浜市中区不老町1丁目2-1

代表者：代表取締役 渡邉達彦

設立：2021年

本プレスリリースに関する報道関係者からのお問い合わせ先

株式会社SOXAI

取締役副社長 CFO 光頼篤樹（ミツヨリ アツキ）

電話：045-264-9397

メール：info@soxai.co.jp