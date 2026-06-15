7/28-29 富山で“BEYOND OH! PLAY KIDS”開催！球心会の王貞治代表とアンバサダーが登場！！

一般財団法人球心会

一般財団法人球心会は、2026年7月28日（火）～29日（水）の2日間、「マイナビオールスターゲーム2026」にあわせて、富山アルペンスタジアムおよび周辺エリアにて、野球原体験イベント「BEYOND OH! PLAY KIDS」を開催いたします。

本イベントは、NPB12球団、富山市、球心会の共催により実施するもので、オールスターゲームという特別な舞台にあわせ、子どもたちが「観る」だけでなく「体験する」ことで、野球との新たな出会いを創出することを目指しています。7月28日は球場内での親子参加型事前申込制イベント、7月29日は球場外周にてふわふわ遊具でのバッティング・ピッチング体験・アンバサダーとの交流コンテンツ・野球用具循環プロジェクト「BEYOND OH! Pass the Baton」コーナー、球場外周やグランドプラザにて「BEYOND OH! プラットフォーム」アプリ登録者へのプレゼントコーナーなどを展開予定です。

また、7月28日はBEYOND OH! PLAYKIDSイベント終了後、富山アルペンスタジアムにて、東京ドームからの中継によるパブリックビューイング開催、7月29日はグランドプラザにて体験イベントやパブリックビューイング開催など、期間中は盛沢山の企画が用意されています。球心会も関係各所と連携して、富山でのオールスター開催を一緒に盛り上げていきますので、是非会場にお越しください。

開催概要はこちら→ https://beyondoh-playkids.jp/202607(https://beyondoh-playkids.jp/202607)

■球心会 登場予定

王貞治 代表

「BEYOND OH! PLAY KIDS」を、初めて地方都市、富山で開催し、皆さんにお届けできることを大変嬉しく思います。オールスターゲームという特別な舞台にあわせて、子どもたちが投げる、打つ、走る楽しさに触れ、野球をもっと身近に感じてもらえる一日になればと思います。この体験が、子どもたちの夢や挑戦の第一歩につながることを願っています。

アンバサダー

■各イベント開催場所、日時

【＠富山アルペンスタジアムグラウンド内 「BEYOND OH! PLAY KIDS」 】

※要事前申込、参加無料

日時：2026/7/28（火）16:00～18:00

↓7/28（火）16:00～18:00 富山アルペンスタジアムグラウンド内イベント参加申込はPLATFORMからお申込みいただけます。

※申込にはアカウント登録・ログインが必須です。

【PLATFORMアプリ】

【App Store】【Google Play】

【PLATFORMウェブサイト】

https://beyondoh.jp/events/gc4rug/entry

=募集人数・対象=

500組 / 未就学児～小学生のお子さまおよび保護者の方々

=申込締切=

7/12（日）

【＠富山アルペンスタジアム 球場外周 「BEYOND OH! PLAY KIDS」 】

日時：2026/7/29（水）12:00～18:00

【＠グランドプラザ 「BEYOND OH! プラットフォーム」アプリ登録者へのプレゼントコーナー】

日時：2026/7/29（水）14:00～パブリックビューイング試合終了まで

※申込不要、参加無料

■マイナビオールスターゲーム2026ウェブサイト

https://www.giants.jp/sp/allstarthefestival2026/(https://www.giants.jp/sp/allstarthefestival2026/)

■お問い合わせ／連絡先 ※会場へのお問合せはご遠慮ください。

一般財団法人球心会 広報担当

Email：info@kyushin-kai.jp

■一般財団法人球心会 概要

野球界に関わる組織及び団体が一体となって子ども達に夢と希望を与える世界的ヒーローが野球界・スポーツ界から生まれる未来を創造し、これからの世の中の永続的な発展に貢献することを目的として2025年5月に法人設立。様々なステークホルダーと共創しつつ、50 年後・100 年後を見据えた「マクロ課題に対する骨太の方針」の下、具体的な取組を推進していく。

本社：〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-2-1

日本プレスセンタービル８階

HP： https://kyushin-kai.jp/beyond_oh/

Email：info@kyushin-kai.jp

公式 Instagram：https://www.instagram.com/beyondoh1/

公式 X (旧twitter)：https://x.com/beyondoh1?s=21