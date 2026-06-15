複数の投資ジャンルを横断して学べる新サービス「VAI」提供開始

株式会社アイキカク

株式会社アイキカク（本社：東京都港区、代表取締役：川上鉱介）は、2026年7月より投資・資産形成に関する学習コンテンツを集約したサブスクリプション型学習サービス「VAI（ヴァイ）」の提供を開始することを、お知らせいたします。

「VAI」は、株式投資、投資信託、FX、仮想通貨、米国株など、複数の投資ジャンルを横断して学べる学習サービスです。これまで当社が個別に展開してきた5つの投資スクールのコンテンツを1つに集約し、120本以上の動画講義を提供します。利用者は自身の関心や学習目的に応じて講義を選択しながら学習できます。

背景：現代日本における金融教育ニーズの拡大

新NISAの普及を背景に、投資や資産形成は多くの人にとって身近なものとなっています。金融庁の公表資料によると、NISAの口座数は2014年12月末の825万口座から2025年6月末には2,696万口座まで増加し、買付額は累計63兆円に達しています。

一方で、投資への関心が高まるなか、「何から学べばよいかわからない」「金融商品について基礎から学びたい」といった金融教育ニーズも拡大しています。

このような背景を受け、当社は投資初心者が資産形成について体系的に学べる環境の提供を目指し、本サービス「VAI」の提供を開始します。

新サービス「VAI」の概要

「VAI」は、当社がこれまで個別に展開してきた5つの投資スクールを統合したオンライン学習サービスです。

個別に提供してきた5つの投資スクールを1つの学習環境に統合したことで、利用者は自身の関心や学習状況に応じて講義を選択でき、幅広い投資知識を効率的に学ぶことが可能です。

また、オンライン講義や質問サポートなどの学習支援機能を備え、投資初心者から経験者まで幅広い方にご利用いただけます。

■主な特徴

１.5つの投資スクールを1つに統合

株式投資、投資信託、FX、仮想通貨、米国株など、これまで個別に提供してきた学習コンテンツを1つのサービスで利用できます。

２.120本以上の動画講義から自由に選択可能

自身の興味や学習目的に応じて必要な講義を選択できます。

３.継続的に学べるサポート環境

オンライン講義、LINEでの質問対応、会員向けコンテンツ配信、オフライン交流会などを用意しています。

■学習コンテンツの一例

通常の動画講義に加え、毎月1回、著名人や専門家による特別講義を配信予定です。投資の知識にとどまらず、それぞれの経験や価値観に触れることで、資産形成をより身近に感じながら学べる機会を提供します。

■料金・プラン

利用者の学習スタイルや目的に応じて選べる4つのプランを用意しています。動画講義の視聴数や受講可能なジャンル、著名人講義の有無などが異なり、初心者から本格的に学びたい方まで幅広く対応します。

会社概要

会社名 ：株式会社アイキカク

代表者 ：川上 鉱介

所在地 ：東京都港区虎ノ門1-10-15 KDX虎ノ門一丁目ビル 11階

設立 ：2011年3月

事業内容 ：ファイナンシャルプラン事業、資産形成・投資教育サービスの運営

URL :https://ai-kikaku.jp/