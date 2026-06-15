駐車場決済アプリ「PARKING PAY（パーキングペイ）」、累計会員登録者数が50万人を突破！

株式会社シード

駐車場決済アプリを全国で展開する株式会社シード（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：吉川 幸孝、以下「シード」）は、提供するスマートフォン向け駐車場決済サービス「PARKING PAY（パーキングペイ）」の累計会員登録者数が50万人を突破したことをお知らせいたします。

サービス開始10周年を迎え、1年間のロングランキャンペーン（利用料の5%還元）を実施しており、今後もキャッシュレス化を通じて駐車場運営のDXと、ユーザーのスマートな駐車体験を推進してまいります。

■ 累計会員数50万人突破の背景

「PARKING PAY（パーキングペイ）」は、2026年3月にサービス開始10周年を迎え、この度、累計会員登録者数が50万人を突破いたしました。

昨今、新紙幣や新500円硬貨の発行に伴い、精算機における「現金はあるのに使えない」「両替の手間がかかる」といった課題が顕在化しています。当アプリはそれらのストレスを解消する完全キャッシュレス決済を提供しており、利用者が急増しております。

また、特に子育て世代のユーザー様からは「子供をチャイルドシートに残して精算機へ行く不安がなくなった」、ドライバーの皆様からは「雨の日に濡れずに車内から支払える」といった、キャッシュレスならではの体験価値に対する喜びの声を数多くいただいております。こうしたユーザーの利便性向上が、結果として駐車場の稼働率を高め、オーナー様や運営会社様の新規顧客・リピーター獲得にも大きく寄与しています。

■ 「PARKING PAY（パーキングペイ）」が選ばれる理由

PARKING PAY（パーキングペイ）は、コインパーキング等の精算機に触れることなく、スマートフォン一つで決済が完了するアプリです。

多彩な決済手段： クレジットカードに加え、楽天ペイ、PayPayなど多様な決済に対応し、小銭いらずでスムーズに精算が可能です。

車内から即決済： フラップレス駐車場などでは、車内にいながら決済が完了するため、天候不良時や荷物が多い際も快適です。

事前の満空情報確認： アプリのマップ上から事前に駐車場の空き状況を確認でき、ドライバーの「駐車場を探す」ストレスを軽減します。

■ 【現在開催中】PARKING PAY 10周年5%キャンペーンについて

会員数50万人突破およびサービス開始10周年の感謝を込め、現在、利用者還元の最大化を目指した「採算度外視」の大型キャンペーンを実施中です。「ポイント有効期限なし」「1年間のロングラン開催」という形式で、ストレスフリーな「スマートな駐車体験」を後押しいたします。

期間： 2026年3月1日（日）～ 2027年2月28日（日）

対象： PARKING PAY導入駐車場での決済還元率： 決済金額の5%

ポイント有効期限： なし（無期限でご利用いただけます）

※ポイント還元の計算方法やご注意事項につきましては、PARKING PAY公式HPまたはアプリ内のお知らせをご確認ください。

※「駐車ホーダイ」プランは還元の対象外となります。また、キャンペーンの内容は予告なく変更・終了する場合がございます。予めご了承ください。

■ 今後の展望

シードは今後も、PARKING PAYを通じてドライバーの皆様へ「より快適でシームレスな移動体験」を提供するとともに、駐車場オーナー様へは「キャッシュレス化による集客向上・コスト削減」という価値を提供してまいります。機能拡充や提携駐車場の拡大を進め、さらなるインフラとしての成長を目指します。

■「PARKING PAY（パーキングペイ）」とは

PARKING PAYは、コインパーキング等の精算機に触れることなく、スマートフォン一つで決済が完了するアプリです。クレジットカードに加え、楽天ペイ、PayPayなど多様な決済手段に対応しています。

また、事前に駐車場の満空情報（空き状況）を確認できるほか、車内で決済できる機能（フラップレス限定）など、ドライバーのストレスを軽減する機能を搭載しています。

iOS：https://apple.co/3unUj2O

Android：https://bit.ly/3B7NIfa

【株式会社シード 会社概要】

会社名：株式会社シード (https://parkingpay.jp/)

所在地：愛知県名古屋市西区菊井町2丁目19番11号 大興クレアシオン4F

代表者：代表取締役 吉川 幸孝

設立：2002年4月15日

資本金：55,000,000円

事業内容：駐車場決済アプリ「PARKING PAY」の運営

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社シード

電話番号：052-526-3221

メールアドレス：info@seed.nagoya