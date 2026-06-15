お笑いコンビ「バイきんぐ」が、6月20日（土）神宮球場で行われる東京ヤクルトスワローズと広島東洋カープの始球式に登場する。二人は今年コンビ結成30周年。西村がレギュラー出演する『西村キャンプ場』（広島地区）の特別番組として6月28日（土）フジテレビ系全国ネットで放送される『小峠と西村キャンプ場』（テレビ新広島制作）にコンビ揃って出演する。

広島出身で幼少期からカープファンの西村はマツダスタジアムで初めて務めた2023年以来3年ぶり2度目の大役となり、今回は相方の小峠がキャッチャーとしてボールを受ける。コンビで始球式に登場するのは初めてで、小峠が「ボール役としてのオファーかなと思った」とコメントすると、西村は「結成30周年の節目の年にありがたい。お笑いは小峠に任せて全力投球で」と意気込んだ。二人は始球式前にグラウンドで行われるオープニングトークにも出演する。

■コメント ・小峠英二 ボール役としてのオファーかなと思ったら違ったようで驚いています。当日は間違えて打たれないように気をつけます。 ・西村瑞樹 3年前初めての始球式をやらせてもらったときは一人でしたが、今回はコンビということで結成30周年の節目の年にありがたい話です。本番は、お笑いは小峠に任せて、全力投球のストライクで球場を沸かせたいです。

『小峠と西村キャンプ場』（テレビ新広島制作） 放送日時：6月28日（日）16：05～17：20 全国フジテレビ系列 出演：小峠英二・西村瑞樹（バイきんぐ） 木村昴・永尾柚乃