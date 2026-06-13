【投資家と上場企業が直接つながる1日】6/20(土) 第11回 個人投資家サミット開催！

株式会社IR Robotics

株式会社IR Robotics（本社：東京都千代田区、代表取締役：金 成柱、HP：https://ir-robotics.co.jp/）は、個人投資家と上場企業が直接交流・対話できる機会として、「第11回 個人投資家サミット」を2026年6月20日（土）に開催いたします。

個人投資家サミットとは？

お申込み・詳細はコチラ :https://www.irtv-kojintoushika-event.com/2026-6?utm_source=article&utm_content=prtimes参加無料／途中入退室OK

登壇企業について「深く理解できる」、

投資手法が「深く学べる」、

著名投資家や上場企業と「深く話せる」、特別な個人投資家向けIRイベントです。

注目ポイント1：MCが上場企業を0から深堀る対談セッション

注目ポイント2：著名投資家が投資手法を明かす特別セッション

注目ポイント3：上場企業社長や投資家同士が直接対話できる交流会

イベントの詳細

■登壇ゲスト

第10回 個人投資家サミットの様子（2026年5月開催）[表: https://prtimes.jp/data/corp/54393/table/267_1_0aa3d73b34cdb9b4ae4c533064709640.jpg?v=202606130251 ]なのなの 氏

投資歴25年以上の兼業投資家。当初6年間は赤字も、高配当株を主とした2008年以降は18年連続黒字。

■交流会ゲスト

みくかぶ 氏

Xフォロワー2.9万人の専業投資家。米国ハイテク株を中心として

長期インデックスや暗号資産に投資するスタイル。

■登壇企業

代表取締役社長 北山 雅一 氏株式会社キャピタル・アセット・プランニング(東証STD3965)

生命保険会社や銀行、証券会社向けに金融システムを提供するフィンテック企業。ライフプランニングや資産管理、相続・事業承継支援などの分野で豊富な実績を持ち、金融工学とITを融合したソリューションで金融機関のDXを支援。近年は生成AIの活用にも注力している。

代表取締役会長 萩尾 陽平 氏株式会社プレミアムウォーターホールディングス(東証STD2588)

宅配天然水ブランド「PREMIUM WATER」を展開する業界大手。水源開発から製造、販売、アフターサービスまでを一貫して手がける体制を構築し、国内トップクラスの市場シェアを獲得。契約件数の積み上がりによるストック型収益を強みとして、継続的な成長を実現している。

執行役員 経営企画担当 堀部 拓人 氏株式会社アイビス(東証GRT9343)

モバイル向けお絵かきアプリ「ibisPaint」を主力事業とするIT企業。世界200以上の国と地域で利用され、累計ダウンロード数5億超を誇る。広告収益や有料会員収益を軸に成長を続けるほか、アプリ開発支援やAI関連領域にも事業を展開し、グローバルなユーザー基盤を強みとしている。

代表取締役社長グループCEO 清水 孝治 氏rakumo株式会社(東証GRT4060)

Google Workspaceと連携した業務効率化クラウドサービスを提供するSaaS企業。スケジュール管理やワークフロー、勤怠管理など企業のバックオフィス業務を支援し、多くの法人顧客に導入実績を持つ。サブスクリプション型の安定した収益基盤を強みに、継続的な成長を目指している。

取締役副社長 コーポレート推進本部長 鈴木 雅人 氏スパイダープラス株式会社(東証GRT4192)

建設業向けDXサービス「SPIDER＋」を展開するSaaS企業。図面管理や現場情報の共有、検査業務のデジタル化を通じて建設現場の生産性向上を支援する。ストック型収益を基盤に導入企業数を伸ばしており、建設業界のDXを牽引する企業として成長を続けている。

お申込みはコチラ :https://go.ir-robotics.co.jp/l/942323/2026-03-30/3gsjry?utm_source=article&utm_content=prtimes参加無料／途中入退室OK株式会社IR Robotics

社名：株式会社IR Robotics

代表：金 成柱

本社：東京都千代田区麹町5-3-23 WeWork日テレ四谷ビル

事業内容：「成長企業がより成長するためのビジネスプラットフォームになる」をビジョンに掲げ、コンサルティング事業（IPO・経営者向け勉強会/IR活動支援）と人材紹介事業（ハイクラス人材向け）を展開。

会社HP： https://ir-robotics.co.jp/