【本日発売】「PalVerse Pale.　新日本プロレスリング　棚橋弘至」が6月12日(金)より新発売！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードクリエイティブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：成田耕祐）は、パレットから生まれたフィギュアブランド「PalVerse Pale. (パルバースパレ)」の新商品「PalVerse Pale. 新日本プロレスリング 棚橋弘至」を6月12日(金)に発売開始したことをお知らせいたします。

『新日本プロレスリング』の棚橋弘至がデフォルメフィギュア化！

パレットから生まれたオープンフィギュアブランド「PalVerse Pale.（パルバースパレ）」に、棚橋弘至が6月12日(金)より発売を開始！ぜひゲットしてくださいね！

【取扱予定店舗】

闘魂SHOP通販、闘魂SHOP水道橋店、新日本プロレス 闘魂SHOPサテライト ジーストア・アキバ、ブシロード オンラインストア、そのほか全国のアニメグッズ・ホビー取扱ショップや、量販店および主要オンラインショップ等

※詳しい取扱店舗はこちらをご覧ください：https://lnky.jp/QzK1Ni8

PalVerse Pale. 新日本プロレスリング 棚橋弘至 概要

【価格】3,300円（税込）

【発売日】2026年6月12日(金)発売

【素材】PVC・ABS

【種類数】全1種

【仕様】オープンパッケージ

【本体サイズ】全高：約108mm

商品ページ：https://palverse-figure.com/product/product-2907/

「PalVerse Pale. (パルバースパレ)」とは？

『手のひらサイズの新世界』 をコンセプトに展開するデフォルメフィギュアブランド「PalVerse」の派生ブランド。パレットから生まれるアメリカンアニメーションのようなキャラクターデザインが特徴のデフォルメフィギュアシリーズです。

・公式HP

https://palverse-figure.com/

・公式X

@bushi_hobby_jp(https://x.com/bushi_hobby_jp)

・公式Instagram

@bushiroad_hobby(https://www.instagram.com/bushiroad_hobby/)

※掲載の際には、下記の記載をお願いします。

(C)2025 NEW JAPAN PRO‐WRESTLING Co.,Ltd.

■ブシロードクリエイティブは今年で10周年！

これまで支えてくださった皆様への感謝を込めて、2026年10月10日(土)に10周年を記念したイベント【ブシロードクリエイティブ -High!! 10sion School-】を秋葉原で開催予定！

▼公式サイト

https://bushiroad-creative.com/