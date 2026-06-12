【本日発売】「PalVerse Pale.　新日本プロレスリング　棚橋弘至」が6月12日(金)より新発売！

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株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードクリエイティブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：成田耕祐）は、パレットから生まれたフィギュアブランド「PalVerse Pale. (パルバースパレ)」の新商品「PalVerse Pale.　新日本プロレスリング　棚橋弘至」を6月12日(金)に発売開始したことをお知らせいたします。




『新日本プロレスリング』の棚橋弘至がデフォルメフィギュア化！

パレットから生まれたオープンフィギュアブランド「PalVerse Pale.（パルバースパレ）」に、棚橋弘至が6月12日(金)より発売を開始！ぜひゲットしてくださいね！



【取扱予定店舗】


闘魂SHOP通販、闘魂SHOP水道橋店、新日本プロレス 闘魂SHOPサテライト ジーストア・アキバ、ブシロード オンラインストア、そのほか全国のアニメグッズ・ホビー取扱ショップや、量販店および主要オンラインショップ等


※詳しい取扱店舗はこちらをご覧ください：https://lnky.jp/QzK1Ni8


PalVerse Pale.　新日本プロレスリング　棚橋弘至　　概要


【価格】3,300円（税込）


【発売日】2026年6月12日(金)発売


【素材】PVC・ABS


【種類数】全1種


【仕様】オープンパッケージ


【本体サイズ】全高：約108mm



商品ページ：https://palverse-figure.com/product/product-2907/








「PalVerse Pale. (パルバースパレ)」とは？



『手のひらサイズの新世界』 をコンセプトに展開するデフォルメフィギュアブランド「PalVerse」の派生ブランド。パレットから生まれるアメリカンアニメーションのようなキャラクターデザインが特徴のデフォルメフィギュアシリーズです。



・公式HP


https://palverse-figure.com/



・公式X


@bushi_hobby_jp(https://x.com/bushi_hobby_jp)



・公式Instagram


@bushiroad_hobby(https://www.instagram.com/bushiroad_hobby/)



※掲載の際には、下記の記載をお願いします。


(C)2025　NEW JAPAN PRO‐WRESTLING Co.,Ltd.


■ブシロードクリエイティブは今年で10周年！



これまで支えてくださった皆様への感謝を込めて、2026年10月10日(土)に10周年を記念したイベント【ブシロードクリエイティブ -High!! 10sion School-】を秋葉原で開催予定！



▼公式サイト


https://bushiroad-creative.com/