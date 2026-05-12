株式会社キッカケクリエイション（本社：東京都渋谷区、代表取締役：川島 我生斗）は、転職経験のあるITエンジニア393名を対象に、ITエンジニアの年収交渉に関する実態調査を実施しましたので、お知らせいたします。

01｜転職経験のあるITエンジニアの7割以上が年収交渉を経験、交渉経験者の90.8%が年収アップを実現

02｜年収交渉を行わなかった理由、「印象が悪くなる不安」が30.9%で最多、「切り出し方がわからない」「市場価値がわからない」も上位

03｜82.4%のITエンジニアが、今後の転職で年収交渉を希望するも、半数以上が「自分で交渉できるか不安」と回答

■調査概要

調査名称：ITエンジニアの年収交渉に関する実態調査

調査方法：IDEATECHが提供するリサーチマーケティング「リサピー®︎」の企画によるインターネット調査

調査期間：2026年2月24日～同年2026年2月27日

有効回答：転職経験のあるITエンジニア393名

※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはなりません。

■転職経験のあるITエンジニアの74.5%が、転職時に年収交渉を経験、「全ての転職で行った」も3割超

「Q1. あなたは、これまでの転職活動において、転職先企業に対して年収交渉を行ったことがありますか。」（n=393）と質問したところ、「全ての転職で行った」が32.8%、「一部の転職で行った」が41.7%という回答となりました。

・全ての転職で行った：32.8%

・一部の転職で行った：41.7%

・一度も行ったことがない：24.7%

・わからない/答えられない：0.8%

■エンジニアが年収交渉を行わなかった理由、「印象が悪くなる不安」が30.9%で最多、「切り出し方がわからない」「市場価値がわからない」も上位に

「Q2. Q1で「一度も行ったことがない」と回答した方にお聞きします。転職時に年収交渉を行わなかった理由を教えてください。（複数回答）」（n=97）と質問したところ、「印象が悪くなるのではないかと不安だったから」が30.9%、「年収交渉の切り出し方やタイミングがわからなかったから」が26.8%、「自分の市場価値がわからず、妥当な金額を提示できなかったから」が24.7%という回答となりました。

・印象が悪くなるのではないかと不安だったから：30.9%

・年収交渉の切り出し方やタイミングがわからなかったから：26.8%

・自分の市場価値がわからず、妥当な金額を提示できなかったから：24.7%

・内定が取り消されることが怖かったから：20.6%

・提示された年収が妥当だと感じたから：16.5%

・交渉すること自体が気まずく感じたから：14.4%

・交渉しても通らないだろうと思ったから：11.3%

・年収よりも他の条件（働き方、業務内容等）を優先したから：10.3%

・その他：4.1%

・特に理由は無い：9.3%

・わからない/答えられない：2.1%

■ 年収交渉経験者の90.8%が年収アップを実現、「希望通りの年収になった」は34.5%に上る

「Q3. Q1で「全ての転職で行った」「一部の転職で行った」と回答した方にお聞きします。年収交渉を行った結果を教えてください。」（n=293）と質問したところ、「希望通りの年収になった」が34.5%、「希望額には届かなかったが、一定の年収アップが実現した」が56.3%という回答となりました。





・希望通りの年収になった：34.5%

・希望額には届かなかったが、一定の年収アップが実現した：56.3%

・年収は変わらなかった：7.8%

・年収が下がった：0.7%

・わからない/答えられない：0.7%

■年収交渉に成功した要因、「スキルや実績を具体的に伝えられた」が59.4%で最多、「相場を調べて根拠を持って交渉」も4割超

「Q4. Q3で「希望通りの年収になった」「希望額には届かなかったが、一定の年収アップが実現した」と回答した方にお聞きします。年収交渉が成功した要因は何だと思いますか。（複数回答）」（n=266）と質問したところ、「自分のスキルや実績を具体的に伝えられたから」が59.4%、「業界の年収相場を事前に調べて、根拠を持って交渉できたから」が43.2%、「転職エージェントが代わりに交渉してくれたから」が33.8%という回答となりました。





・自分のスキルや実績を具体的に伝えられたから：59.4%

・業界の年収相場を事前に調べて、根拠を持って交渉できたから：43.2%

・転職エージェントが代わりに交渉してくれたから：33.8%

・複数のオファーがあり、交渉しやすい状況だったから：33.5%

・企業側が人材確保に積極的だったから：26.7%

・前職の年収を基に妥当な金額を提示できたから：18.0%

・その他：0.4%

・わからない/答えられない：0.8%

■エンジニアの8割以上が転職エージェントを活用した経験あり、「全ての転職で活用」も3割以上

「Q5. あなたは、転職活動において転職エージェントを活用したことがありますか。」（n=393）と質問したところ、「全ての転職で活用した」が33.6%、「一部の転職で活用した」が50.1%という回答となりました。





・全ての転職で活用した：33.6%

・一部の転職で活用した：50.1%

・活用したことがない：15.0%

・わからない/答えられない：1.3%

■エージェント活用で良かった点、第1位「自分では言いにくいことを伝えてもらえた点」、第2位「交渉の進め方やタイミングをアドバイスしてもらえた点」

「Q6. Q5で「全ての転職で活用した」「一部の転職で活用した」と回答した方にお聞きします。転職エージェントを活用して良かったと感じた点を教えてください。（複数回答）」（n=329）と質問したところ、「自分では言いにくいことを伝えてもらえた点」が50.8%、「交渉の進め方やタイミングをアドバイスしてもらえた点」が38.0%、「適切な年収相場を教えてもらえた点」が37.4%という回答となりました。





・自分では言いにくいことを伝えてもらえた点：50.8%

・交渉の進め方やタイミングをアドバイスしてもらえた点：38.0%

・適切な年収相場を教えてもらえた点：37.4%

・年収交渉を代行してもらえた点：31.9%

・企業との間に入ってもらえる点で、交渉の心理的ハードルが下がった点：30.1%

・非公開求人や好条件の案件を紹介してもらえた点：24.0%

・履歴書・職務経歴書の添削や面接対策をしてもらえた点：23.4%

・その他：0.0%

・特に良かった点はない：3.0%

・わからない/答えられない：0.6%

■エージェントを活用しなかった理由、「知人紹介や直接応募で決まった」、「頼る必要性を感じなかった」が上位

「Q7. Q5で「活用したことがない」と回答した方にお聞きします。転職エージェントを活用しなかった理由を教えてください。（複数回答）」（n=59）と質問したところ、「知人の紹介や直接応募で転職が決まったから」が23.7%、「エージェントに頼る必要性を感じなかったから」が22.0%、「自分で転職活動を進めたかったから」が20.3%という回答となりました。





・知人の紹介や直接応募で転職が決まったから：23.7%

・エージェントに頼る必要性を感じなかったから：22.0%

・自分で転職活動を進めたかったから：20.3%

・エージェントの使い方がわからなかったから：18.6%

・エージェントとのやり取りが面倒だと感じたから：15.3%

・希望に合わない求人を紹介されそうだと思ったから：13.6%

・その他：1.7%

・特に理由はない：13.6%

・わからない/答えられない：0.0%

■82.4%のエンジニアが、今後の転職で年収交渉を希望するも、50.6%が「自分で交渉できるか不安」と回答

「Q8. あなたは、今後転職活動を行う際に、年収交渉を行いたいと思いますか。」（n=393）と質問したところ、「積極的に行いたい」が31.8%、「できれば行いたいが、自分で交渉できるか不安」が50.6%という回答となりました。





・積極的に行いたい：31.8%

・できれば行いたいが、自分で交渉できるか不安：50.6%

・あまり行いたくない：11.7%

・全く行いたくない：1.0%

・わからない/答えられない：4.8%

■年収交渉で求めるサポート、「業界・職種別の年収相場情報」が63.9%で首位に

「Q9. Q8で「積極的に行いたい」「できれば行いたいが、自分で交渉できるか不安」と回答した方にお聞きします。年収交渉を行う上で、どのようなサポートがあれば安心して交渉できると思いますか。（複数回答）」（n=324）と質問したところ、「業界・職種別の年収相場情報を提供してもらうこと」が63.9%、「転職エージェントなどのプロに交渉を代行してもらうこと」が48.5%、「自分の市場価値を客観的に評価してもらうこと」が47.8%という回答となりました。





・業界・職種別の年収相場情報を提供してもらうこと：63.9%

・転職エージェントなどのプロに交渉を代行してもらうこと：48.5%

・自分の市場価値を客観的に評価してもらうこと：47.8%

・交渉の具体的な進め方や伝え方を教えてもらうこと：33.0%

・模擬交渉の練習機会があること：15.4%

・その他：0.0%

・特にない：2.5%

・わからない/答えられない：0.0%

■「年収提示の理由や背景を知りたい」「企業側の予算感がわかると交渉しやすい」などの声も

「Q10. Q9で「特にない」「わからない/答えられない」以外を回答した方にお聞きします。Q9で回答した以外に、年収交渉を行う上で必要だと感じるサポートがあれば、自由に教えてください。」（n=316）と質問したところ、166の回答を得ることができました。

＜自由回答・一部抜粋＞

・その年収が提示された理由、背景について分かればよいかなと思っています。

・自身の市場価値をどう伝えれば効果的か、表現サポートがほしい。

・その会社の中途採用での年収過去実績について教えてほしい。

・妥当な額と企業側の予算感などがわかると攻めやすい。

・年収交渉を受け入れることに寛容な社会。

■まとめ

今回は、転職経験のあるITエンジニア393名を対象に、ITエンジニアの年収交渉に関する実態調査を実施しました。その結果、年収交渉経験者の約9割が年収アップを実現している一方、交渉未経験者の約3割が「印象悪化への不安」を理由に交渉を見送っていることが明らかになりました。

まず、転職時に年収交渉を行ったことがあるエンジニアは約7割（74.5%）で、そのうち90.8%が年収アップを実現しています。交渉成功の要因は「スキルや実績を具体的に伝えられた」（59.4%）がトップで、「年収相場を事前に調べて根拠を持って交渉できた」（43.2%）が続きます。一方、年収交渉を行わなかった理由では「印象が悪くなる不安」（30.9%）が最多でした。転職エージェントの活用率は83.7%に上り、良かった点として「自分では言いにくいことを伝えてもらえた」（50.8%）が首位となっています。今後の転職で年収交渉を希望するエンジニアは約8割（82.4%）に達するものの、50.6%が「自分で交渉できるか不安」と回答しました。求めるサポートとしては「業界・職種別の年収相場情報の提供」（63.9%）が最も多い結果となっています。

本調査から、ITエンジニアにとって年収交渉は高い成功率が見込める行動である一方、心理的なハードルが依然として大きな障壁になっている実態が浮き彫りになりました。交渉の成否を分けるのは事前準備と適切な支援であり、年収相場情報の提供やエージェントを通じた交渉代行など、エンジニアが安心して交渉に臨める環境整備が求められるでしょう。

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■会社概要

会社名 ：株式会社キッカケクリエイション

設立 ：2020年3月26日

代表者 ：代表取締役 川島 我生斗

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町22番14号 N.E.Sビル N棟３階

事業内容：ITキャリア支援事業、IT転職映像メディア、ITライフスタイルメディア

URL ：https://kikkakecreation.com/