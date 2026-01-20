さくら情報システム株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：伊延 充正、以下「さくら情報システム」)は、2026年1月20日より「生成AI入門研修サービス」(以下、「本サービス」)の提供を開始します。本サービスは、中小・中堅規模の企業・組織を対象に、生成AI活用の検討段階から初期段階にある総務・情報システム・DX推進・経営企画などの担当部門に向けて、初心者向けの基礎研修とフォローアップをセットでご提供します。受講者の人数制限はなく、業種や規模を問わずご利用可能です。





初めてでも安心 さくら情報システム、中小・中堅企業向け生成AI入門研修サービス開始









■サービス提供の背景

日本では労働人口の減少や人材不足が深刻化する中、企業には限られたリソースで生産性を向上させることが求められています。こうした状況を受けて、AI導入ニーズは急速に拡大しています。特に生成AIは非エンジニア層にも活用が広がっています。また、既存の業務ツールにも生成AI機能が追加されるなど、今後は一層幅広い業務で活用が進むことが予想されます。その一方で、「具体的な活用方法が分からない」「指示の出し方が難しい」「現場や上層部に効果・リスクを説明できる材料がない」といった課題を抱える企業も増えており、生成AIの活用にあたっては現場のリテラシー向上や実践的な支援の必要性が高まっています。









■本サービスについて

本サービスは、デジタル人材育成・生成AI活用・生成AIリテラシーの向上を目指し、初心者でも安心して学べる基礎研修を提供します。加えて、実際の業務に合わせた事例や指示テンプレートのカスタマイズ、研修後の疑問解消フォローアップを実施します。





＜サービス概要＞

お客様の業界や分野に合わせて研修内容を調整し、現場に即した活用方法をご提案します。リスク解説では本質部分まで踏み込み、混同しがちな周辺リスクも明確に区分しますので、社内ルール整備や現場説明の参考資料にも役立ちます。

また、研修後にQAフォローアップを実施し、実際に生成AIを利用して生じた疑問を当社社員が一緒に解消します。





＜オプション＞

・QAフォローアップの追加

・業務ベースの具体的な相談対応





＜サポート体制と法的留意点＞

先行導入企業様の事例をもとに、実践的なサポート体制を構築しています。なお、法的リスク解説は一般的な範囲にとどまり、専門的な法務助言は提供していません。









■今後について

今後、企業の生成AI活用がますます進む中で、現場に根付いた生成AIリテラシーの定着が重要となります。本サービスを通じて、お客様は自社業務に合わせた生成AIの使い方を習得し、業務効率化やリスク管理の強化を実現できます。当社としても、DX推進パートナーとしてお客様に寄り添い、生成AI以外の課題にも総合的なソリューションを展開していくことを目指します。





「生成AI入門研修サービス」

サービス詳細： https://www.sakura-is.co.jp/solution/ps-000-172.html









■さくら情報システムについて

＜会社概要＞

商号 ： さくら情報システム株式会社

(オージス総研・三井住友銀行のグループ企業)

本社 ： 東京都港区白金1-17-3 NBFプラチナタワー

設立 ： 1972年11月29日

URL ： https://www.sakura-is.co.jp

業務内容： 三井住友銀行およびグループ会社の基幹システムを支え、幅広いお客様にハイレベルなサービスを提供してまいりました。豊かな経験から培ったノウハウ、技術、信頼を基に、会計・人事給与・金融・BPO・セキュリティ・システム運用の強みを軸に、今後もお客様の課題解決をトータルにサポートしていきます。





※本リリースに記載されている製品名、会社名は当社の商標または登録商標です。