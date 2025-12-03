ドイツ発のファッションバッグブランド「Notabag」から新作『Notabag × Judit Canela』を12月3日に販売開始 ～立ち止まって、夢見るひとときを～
株式会社イマオコーポレーションは、当社が取り扱うドイツのファッションバッグブランド「Notabag(ノットアバッグ)」の新作『Notabag × Judit Canela(ノットアバッグ・ジュディット・カネラ)』を2025年12月3日(水)に販売開始いたしました。
また、本コレクションでは、贈り物に最適な「Notabag Gift Box(ノットアバッグ・ギフトボックス)」が新たにラインアップへ加わりました。
日本公式サイト： https://www.notabag.jp/
Notabag × Judit Canela
「Notabag × Judit Canela」コレクションは、子供時代の遊び心と細部にある喜びを表現しています。「Playground(遊び場)」と「Roots(原点)」という2つのユニークなパターンを生み出しました。これらは、私たち自身のルーツを見つめ直し、想像力で包み込むようなデザインです。
■Playground
大胆な色調と
幻想的な風景に息づく子供の探求心
Playground
■Roots
自然とルーツとをつなぐ
古代のシンボルと土の温かい色合い
Roots
■Notabag Gift Box
ソフトタッチ加工を施した上質な仕上がりとプレミアムなディテールで美しく包まれたコレクターズボックスに、Notabagの象徴的なアイテムを厳選したセットです。ボックスの中には、BAG & BACKPACK (Playground)、Notabag Tote (Roots)、Notabag Keychain (Playground) が入っています。
＜商品概要＞
商品名 ：Notabag Gift Box
価格(税込み)：11,000円
型番 ：NTBGB01JC
外装寸法 ：32cm×23cm×3.5cm
重量 ：約645g
Notabag Gift Box 1
Notabag Gift Box 2
■BAG & BACKPACK
トートバッグにもリュックサックにもなるカラフルでファッショナブルなポータブルバッグ。
小さく収納することができるので、行きは手ぶらで買い物に出かけ、少しの荷物ならトートバッグに、荷物が多かったり重かったりする場合はリュックサックにするなど、状況に合わせた使い分けが可能。
＜商品概要＞
商品名 ：BAG & BACKPACK
価格(税込み)：4,950円
型番 ：NTB020PD、NTB020RTS
材質 ：ポリエステル100％(リップストップ)
サイズ ：(使用時)
たて約65cm(持ち手含む)×よこ約45cm
：(収納時)
たて約13cm×よこ約15.5cm
重量 ：約115g
BAG & BACKPACK
BAG & BACKPACK Playground
BAG & BACKPACK Roots
■Notabag Tote
折りたたみ式トートバッグです。
＜商品概要＞
商品名 ：Notabag Tote
価格(税込み)：3,630円
型番 ：NTBT08PD、NTBT08RTS
材質 ：ポリエステル100％(リップストップ)
サイズ ：(使用時)
たて約37cm×よこ約36cm、持ち手 約24cm、開口部外寸 約56cm
：(収納時)
たて約11cm×よこ約14.5cm
重量 ：約115g
Notabag Tote Playground 1
Notabag Tote Playground 2
Notabag Tote Roots 1
Notabag Tote Roots 2
■Notabag Keychain
廃棄される生地を活用したアップサイクル製品。
BAG & BACKPACK、Notabag Toteを製造する中で発生した、廃棄される生地を製品化しました。
環境に優しく、おしゃれで便利なアイテムです。
便利なフック式の留め具で取り付けが簡単。すぐに取り出せて、鍵などの大切なものをしっかりキープできます。
ストラップのボタンを外せば、バッグやベビーカー、手首などに巻き付けることができます。
さらに、「BAG & BACKPACK」のチェストベルトとしても活用可能です。
＜商品概要＞
商品名 ：Notabag Keychain
材質 ：【生地】ポリエステル100％(リップストップ)
【キーリング】スチール
【グロメット】真鍮
【カラビナ】スチール
サイズ ：【本体】
長さ約21cm×幅約3cm
(ボタンを外した全長約33cm)
【キーリング】
直径約3.5cm
重量 ：約37g
Notabag Keychain 1
■Judit Canela(ジュディット・カネラ)
バルセロナを拠点とするイラストレーターで、大胆な色彩、民俗芸術にインスパイアされたパターン、具象と抽象の遊び心あるバランスが特徴的。
Judit Canela 1
Judit Canela 2
■ノットアバッグとは
2012年12月に世界最大のクラウドファンディング・プラットフォーム「Kickstarter(キックスターター)」により起業したドイツのブランドです。
「バッグとバックパックのスマートなコンビネーション」という画期的なデザインが評価を受け、「BAG & BACKPACK」はドイツの国際的デザイン賞「GERMAN DESIGN AWARD 2016」を受賞。また、公益財団法人日本デザイン振興会主催の「2019年度グッドデザイン賞」を受賞しました。
環境先進国ドイツ発のブランドということもあり、「環境にやさしいデザイン」「環境に配慮して製造」「生産チームの労働環境へ配慮」「1％ for the Planetのメンバー」など、環境への取り組みにも力を入れています。
新鋭デザイナーとのコラボレーションや、異なる形状・ギミックのバッグ開発など、進化をつづけているブランドです。
https://www.notabag.jp/
■会社概要
社名 ：株式会社イマオコーポレーション
所在地 ：岐阜県関市千疋2002
創業 ：1935年
事業内容：ライフスタイル商品の輸入販売・機械要素部品製造販売
https://www.imaogift.jp/