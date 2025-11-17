株式会社ジーニー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：工藤 智昭、以下ジーニー）は、サイト内検索ツール「GENIEE SEARCH」に、InstagramのUGC（ユーザー生成コンテンツ）を検索結果に表示できる新機能「UGC連携」を追加し、提供を開始しました。また、本機能が、株式会社ダルトン（本社：静岡県静岡市、代表取締役：君塚 真、以下ダルトン）が運営する雑貨・家具・インテリアの通販サイト「ダルトン公式オンラインショップ」に採用されたことをお知らせします。

なお、本機能は、株式会社visumo（本社：東京都渋谷区、代表取締役：井上 純、以下visumo）が開発・提供するビジュアルマーケティングプラットフォーム「visumo（ビジュモ）」と連携することで実現しています。

■GENIEE SEARCH×visumo連携の背景

ECサイトでは、ユーザーの購買判断は「商品説明」だけでなく、「実際の使用シーン」をどれだけ具体的に想起できるかに大きく左右されます。特に、SNSの浸透とともに、一般ユーザーが投稿した商品の使用写真やレビューといったUGCや、インフルエンサーや公式アカウントが発信したPGC（プロフェッショナル生成コンテンツ）の説得力と影響力はいっそう高まっています。しかし、従来の商品検索の結果画面では、あらかじめ登録された商品画像とテキストが主体で、こうしたSNS由来の高い訴求力を持つ画像や動画コンテンツの活用が不十分でした。そこで、ジーニーはvisumoと連携し、蓄積されたUGC・PGCを検索体験に反映できるUGC連携機能の提供を開始しました。この機能により、商品検索においてもユーザーにSNSのような“発見体験”を提供し、ユーザー離脱や機会損失を防止します。

■ダルトン様 導入事例

3,000点超の雑貨・家具・インテリアを扱うダルトン公式オンラインショップでは、商品を探しているユーザーに、商品の具体的な使用イメージや購入後のライフスタイルを想像してもらうことで、購入につなげたいと考えていました。

今回の導入により、検索結果画面上でInstagramのユーザー投稿（UGC）と公式アカウント投稿（PGC）の検索結果をタブ切り替えで表示できるようになりました。ユーザーは実際の利用シーンを豊富な画像で確認しながら、商品の比較や検討を行うことができます。

これにより、ダルトン公式オンラインショップでは、スムーズな購買意思決定を後押しするサイト体験の提供を実現しています。

■期待できる効果

1．UGCデータを活用したリッチな検索体験の提供

・商品の使用イメージ画像を検索結果画面上で一覧表示することで、ユーザーに具体的な利用シーンを想起させ、購買意欲の向上につなげる・口コミのように高い説得力をもつユーザー視点のコンテンツにより、ユーザーが検討段階で抱く不安を解消する

2．サイト回遊と購買の促進

・検索→UGC閲覧→商品詳細ページへの自然な遷移を促進・UGCの表示により「関連商品の発見」や「ついで買い」が促され、顧客単価の向上につながる

■ダルトン ECグループ グループマネージャー 齊藤 理紗様 コメント

弊社では、小さな雑貨から大物家具まで、幅広いカテゴリの商品を数多く取り扱っています。これまで検索結果には商品単体の画像のみを表示していたため、「どのくらいの大きさなのか」「実際に使うとどんな雰囲気になるのか」が想像しづらいという課題がありました。今回、検索結果にUGCを掲載できるようになったことで、お客様が実際の使用シーンをイメージしながら商品を探せるようになり、よりスムーズな購買体験を提供できると感じています。実際にUGC検索を利用されたお客様は、コンバージョン率が高いという結果も出ています。今後もUGCを活用しながら、“発見体験”をお届けできるサイトづくりを進めていきたいと考えています。

■visumo カスタマーサクセスセクション マネージャー 前川 優人様 コメント

今回のGENIEE SEARCHとの連携により、visumoが提供してきたUGC活用の価値を「検索体験」へ拡張できたことを嬉しく思います。ECにおける商品検索は、単に商品を探す行為から「ブランドやライフスタイルを発見する体験」へと進化しています。 SNS発のリアルな利用シーンを検索結果に取り入れることで、ユーザーの購買判断をより直感的で豊かなものにし、企業にとっても新たな接点創出を実現できると考えています。 今後もパートナー企業と共に、UGCを中心とした"発見から購入までをつなぐ"新しい購買体験を創り続けていきます。

■ジーニー AI/DX統括本部 プロダクトマネジメント部 大津 靖 コメント

この度、ダルトン様の公式オンラインショップに「GENIEE SEARCH」のUGC連携機能を導入いただき、大変嬉しく思います。visumoとの連携により、Instagram投稿を検索結果に表示し、商品の実際の使用シーンを豊富な画像で確認いただけるようになりました。検索結果から自然にUGC閲覧、商品詳細ページへと遷移する導線により、サイト回遊の促進と顧客単価の向上も期待できます。引き続き、サービスの開発・改善に尽力し、パートナー企業とともに、より良いサイト検索体験を提供してまいります。

ジーニーは、今後もサイト運営者と来訪ユーザーが抱える課題や悩みをテクノロジーの力で解決し、誰もがマーケティングで成功できる世界の実現に向けて邁進してまいります。

■ダルトンについて

1988年創業のインテリア雑貨メーカー。誰もが使うあたり前に在る道具、身の回りのひとつひとつを今よりもっと面白くすることで「道具を愉しむ、もうひとつの豊かさ」を提案します。ファニチャー、ハウスウェア、ガーデンツール、キッチンツール、ステーショナリー等、生活にまつわるあらゆるラインナップを展開しています。ダルトン直営店ではその独自の世界を存分に味わうことができます。【会社概要】社名：株式会社ダルトン所在地：静岡県静岡市葵区柚木252-2代表者：代表取締役社長 君塚 真設立：1988年7月資本金：1,000万円事業内容：ファッション、インテリア雑貨等の輸入・卸売業務全般URL：https://www.dulton.jp/

■visumoについて

visumo は、クリエイティブをAIで最適化し、顧客体験(CX)向上とROI 最大化を実現するビジュアルマーケティングプラットフォームです。SNS上のUGC、スタッフ投稿、動画、レビューなど多様なクリエイティブ資産を収集・一元管理し、ECサイトやブランドサイトにノーコードで簡単に活用できます。エンゲージメント・購入率・回遊率・滞在時間の向上などさまざまな課題解決に向けて、「収集・活用・分析」までAll in Oneで提供しています。【会社概要】社名：株式会社visumo所在地：東京都渋谷区神宮前6丁目10-11 原宿ソフィアビル代表者：代表取締役社長 井上 純設立：2019年4月資本金：2億48百万円事業内容：ビジュアルマーケティングプラットフォーム「visumo」の開発、運営URL：https://visumo.asia/

■サイト内検索ツール「GENIEE SEARCH」

「GENIEE SEARCH」は、ECサイト・企業サイト向けの高度な検索ツールです。Webサイト上に散乱する情報を整理し、使いやすくすることにより、Webサイトの売上UPや顧客体験の改善をサポートします。検索されたキーワードはシステム内で集計・分析し、検索結果の改善に活用できるほか、ユーザーのニーズが把握できるため、コンテンツ改善や商品開発につながります。 URL：https://www.bsearchtech.com/

■GENIEE SEARCHに関するお問い合わせ先

株式会社ジーニー セールス＆マーケティングプラットフォーム事業部 SEARCHマーケティングチーム担当：森本TEL：03-5909-8174MAIL：cx_mkt@geniee.co.jp

■ジーニーについて

ジーニーは、「誰もがマーケティングで成功できる世界を創る」、「日本発の世界的なテクノロジー企業となり、日本とアジアに貢献する」という2つのPurpose（企業の存在意義）のもと、企業の収益拡大・生産性向上など様々な課題解決につながるソリューションを開発・提供するマーケティングテクノロジーカンパニーです。【会社概要】社 名：株式会社ジーニー代 表 者：代表取締役社長 工藤 智昭本 社：東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー5/6階設 立：2010年4月資 本 金：100百万円（連結、2025年3月末現在）従業員数：877名（連結、2025年3月末現在）海外拠点：米国、インド、シンガポール、ベトナム、インドネシア、UAE事業内容：広告プラットフォーム事業、マーケティングSaaS事業、デジタルPR事業U R L：https://geniee.co.jp/

■本件に関する報道関係のお問い合わせ先

株式会社ジーニー 広報担当TEL：03-5909-8177MAIL：pr@geniee.co.jp