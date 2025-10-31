歯科用レジンセメントの世界市場2025年、グローバル市場規模（光重合型、二重重合型）・分析レポートを発表
2025年10月31日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「歯科用レジンセメントの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、歯科用レジンセメントのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
総論
本調査によると、世界の歯科用レジンセメント市場は2023年において数億ドル規模の市場価値を有し、2030年までにさらに拡大する見通しです。市場は年平均成長率で堅調に推移し、歯科修復・補綴治療の普及により需要が増加しています。
歯科用レジンセメントは、クラウンやブリッジ、インレー、ラミネートベニアなどの装着に不可欠な材料であり、審美性と機能性を兼ね備えた歯科治療の進化を支えています。世界の医療機器市場が拡大する中で、歯科材料分野は高付加価値領域として注目されています。
________________________________________
産業構造と市場の背景
レポートでは、歯科用レジンセメント産業のサプライチェーン全体を分析し、病院および歯科クリニックにおける使用動向を取り上げています。主要な製品タイプは「光重合型」と「二重重合型」であり、それぞれ用途や臨床ニーズに応じて使い分けられています。
光重合型は操作性と審美性に優れ、審美歯科分野で多く使用されています。一方、二重重合型は光が届きにくい部位にも硬化が可能であり、補綴治療や根管内処置などに適しています。技術革新の進展により、高い接着強度、低刺激性、長期安定性を持つ新素材が開発され、市場競争を加速させています。
________________________________________
地域別市場動向
地域別では、北米と欧州が成熟市場として安定成長を維持しています。政府による歯科医療への投資拡大や、早期治療に対する意識向上が需要を支えています。特に欧州では高品質かつ環境配慮型材料の採用が進み、持続可能な製品開発が進展しています。
一方、アジア太平洋地域では、中国、日本、韓国、インドなどが主導的役割を果たしています。中国は強力な製造基盤と政策支援を背景に、世界最大の生産・消費国となっています。日本も高齢化の進行と審美歯科需要の増加により市場を拡大しています。新興国における歯科医療インフラの整備も市場成長を後押ししています。
中南米や中東・アフリカ地域でも徐々に市場拡大が進んでおり、特に都市部での歯科診療所の増加が需要を押し上げています。
________________________________________
市場分析の枠組み
レポートでは、市場をマクロおよびミクロの両視点から詳細に分析しています。
マクロ分析として、市場規模、販売数量、収益構造、製品タイプ別・用途別シェアを算出し、産業全体の成長性を明らかにしています。政府政策、規制動向、技術革新、消費者の行動変化といった要因を踏まえ、将来の市場動向を予測しています。
ミクロ分析では、主要企業の経営戦略、財務状況、製品ポートフォリオ、提携関係を検討し、競争優位性や差別化要因を明確化しています。また、消費者調査を通じて臨床現場での製品使用感や満足度を分析し、製品改良や市場拡張の方向性を提示しています。
________________________________________
主な企業動向
本市場の主要企業には、3M, Dentsply Sirona, Ivoclar Vivadent, KaVo Kerr, GC America, Kuraray, Sun Medical, Kulzer Dental Ltd. （Mitsui Chemicals）, Tokuyama Dental, BISCO などが含まれます。
