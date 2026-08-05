横浜FMvs鹿島のチケットが完売！ シーズン開幕記念マッチはMUFGスタジアムで開催
横浜F・マリノスは5日、8月7日に行われる鹿島アントラーズ戦のチケットが完売したことを発表した。
2026／27シーズン開幕記念マッチとなる2026／27明治安田J1リーグ第1節の鹿島アントラーズ戦（19：25 キックオフ）は8月7日（金）に『MUFGスタジアム（国立競技場）』で開催されるが、全席種の販売予定枚数が終了したという。
なお、コンビニ支払い等による未引取分が発生した場合に限り、8月6日（木）10：00以降、再販売を行う場合があるものの、試合会場での販売を含め、当日券の販売はないことも明らかになっている。
これを受け、横浜FMは「ご来場が難しくなったお客様は、ぜひ公式リセールサービスをご利用いただき、一人でも多くの皆さまにスタジアムで試合をご観戦いただけますよう、ご協力をお願いいたします」と声明を発表している。
2026／27シーズン開幕記念マッチとなる2026／27明治安田J1リーグ第1節の鹿島アントラーズ戦（19：25 キックオフ）は8月7日（金）に『MUFGスタジアム（国立競技場）』で開催されるが、全席種の販売予定枚数が終了したという。
なお、コンビニ支払い等による未引取分が発生した場合に限り、8月6日（木）10：00以降、再販売を行う場合があるものの、試合会場での販売を含め、当日券の販売はないことも明らかになっている。
これを受け、横浜FMは「ご来場が難しくなったお客様は、ぜひ公式リセールサービスをご利用いただき、一人でも多くの皆さまにスタジアムで試合をご観戦いただけますよう、ご協力をお願いいたします」と声明を発表している。