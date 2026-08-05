都市伝説じゃない“2030年問題”の衝撃！

高速道路を利用する際、料金所で立ち止まることなくスムーズに通過できる「ETC（ETC車載器）」。

今やドライバーにとって必須の装備ですが、近年「自分のクルマに付いているETCが将来使えなくなるらしい」という噂が広がっています。

【画像】「ええぇぇ！」 これが「使えなくなるETC」の見分け方です！

実はこれは都市伝説ではなく、国が定める「2つの技術的ルールの変更」に伴う紛れもない事実です。

これまで問題なく使えていた機器が使えなくなる背景には、「セキュリティ規格」と「スプリアス規格」の改定が存在します。

1つ目の「セキュリティ規格」は、決済情報や個人情報を守る暗号化の基準です。

IT技術の進歩に伴うハッキング対策として暗号方式が強化されるため、従来の「旧セキュリティ規格」車載器は、2030年頃を目処に通信が無効化され使用できなくなります。

2つ目の「スプリアス規格」は、機器から漏れ出る不要な電波を抑える基準です。

2005年の法改定以降、旧規格の機器には一時的な猶予措置が取られていますが、総務省が正式な移行期限を発表した時点で、旧規格の車載器は電波法違反となり使用が禁じられます。

つまり、旧セキュリティ規格のままでは近い将来ETCゲートが開かなくなり、旧スプリアス規格のまま使い続けると電波法違反に問われるリスクがあるのです。

では、愛車の車載器が「新セキュリティ規格」に対応しているかはどう見分ければよいのでしょうか。

主な確認方法は2つあります。

1つ目は、本体ラベルや取扱説明書に記載された19桁の「車載器管理番号」です。

この一番左の数字が「1」から始まっていれば新規格、「0」なら旧規格となります。

2つ目は、本体に印字された「ロゴやマーク」です。カード挿入口付近に「●」が3つ並んだマークがあれば新規格対応です。

また「ETC2.0」のロゴ横に「■（四角）」マークが付いているものは旧規格となります。

ここで注意したいのが、「ETC1.0だからダメで、ETC2.0なら大丈夫」という勘違いです。

ETC1.0でも新規格対応モデルは多数存在し、逆に初期のETC2.0では旧規格となっているケースもあります。

もっとも、明日急に使えなくなるわけではなく一定の猶予期間が残されています。

カー用品店のスタッフも次のようにアドバイスしています。

「すぐに新規格が適用されるわけではないため焦る必要はありませんが、古い車載器は点検をおすすめします。なお、車両の年式に関わらず最新のETC車載器は取り付け可能ですので、まずは現在お使いの機器の製造年や規格から確認してみてください」

長年愛車に乗り続けている方や中古車を購入した方は、いざ高速道路の入り口で立ち往生する前に、自分のETC車載器がどの規格なのか一度チェックしておくと安心です。