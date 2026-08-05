【検証】Switch 2の100均グッズは買い？ダイソー・セリアなどのアクセサリー7商品を徹底検証
YouTubeチャンネル「アキヒトのゲームチャンネル」が、「【Switch 2】100均グッズは本当に使える？ダイソー・セリア・キャンドゥで買って試してみた」と題した動画を公開した。
動画では、ダイソーやセリアなどで購入できるNintendo Switch 2用のアクセサリー7商品を取り上げ、その実用性や注意点を細かく比較検証している。
■ 550円ケースやフィルムの質感・使い勝手は？
動画の序盤では、持ち運びに欠かせないケース類をレビュー。
550円の「ハードケース」について、本体をしっかり固定でき収納スペースが充実している点を高く評価する一方で、開封直後の強い匂いや縫製の粗さを指摘した。
対して220円の「ソフトケース」は、保護性能は低いものの、無理なく収納できる点から「自宅保管なら十分」と、用途による使い分けを提案している。
また、110円の「光沢保護フィルム」は、タッチ操作に支障はないが、位置合わせが難しく付属品も最低限であるため、安く擦り傷を防ぎたい人向けだと語った。
■ カバー類の操作性と実用に潜む注意点
中盤以降は、Joy-Con 2や本体を保護するカバー類を検証。
110円の「グリップホルダー」や肉球デザインの「スティックカバー」は、安価で操作性や見た目を向上させられると評価。しかし、ボタンへの干渉やホコリの付着、取り外し時の擦れといった弱点があることも実演を交えて解説した。
さらに、220円の「クリアハードケース」は、装着したままドックにセットできる手軽さを魅力としつつも、プレイ中に左右にずれる点を欠点として挙げている。
■ プレイスタイルに合わせた賢い選択が重要
安価で手軽に試せる100均グッズだが、保護性能や操作性の面で一長一短があることが示された今回の検証。
自身のプレイスタイルや持ち運びの頻度に合わせて、目的に合ったアイテムを賢く選択することが重要と言えそうだ。
動画では、ダイソーやセリアなどで購入できるNintendo Switch 2用のアクセサリー7商品を取り上げ、その実用性や注意点を細かく比較検証している。
■ 550円ケースやフィルムの質感・使い勝手は？
動画の序盤では、持ち運びに欠かせないケース類をレビュー。
550円の「ハードケース」について、本体をしっかり固定でき収納スペースが充実している点を高く評価する一方で、開封直後の強い匂いや縫製の粗さを指摘した。
対して220円の「ソフトケース」は、保護性能は低いものの、無理なく収納できる点から「自宅保管なら十分」と、用途による使い分けを提案している。
また、110円の「光沢保護フィルム」は、タッチ操作に支障はないが、位置合わせが難しく付属品も最低限であるため、安く擦り傷を防ぎたい人向けだと語った。
■ カバー類の操作性と実用に潜む注意点
中盤以降は、Joy-Con 2や本体を保護するカバー類を検証。
110円の「グリップホルダー」や肉球デザインの「スティックカバー」は、安価で操作性や見た目を向上させられると評価。しかし、ボタンへの干渉やホコリの付着、取り外し時の擦れといった弱点があることも実演を交えて解説した。
さらに、220円の「クリアハードケース」は、装着したままドックにセットできる手軽さを魅力としつつも、プレイ中に左右にずれる点を欠点として挙げている。
■ プレイスタイルに合わせた賢い選択が重要
安価で手軽に試せる100均グッズだが、保護性能や操作性の面で一長一短があることが示された今回の検証。
自身のプレイスタイルや持ち運びの頻度に合わせて、目的に合ったアイテムを賢く選択することが重要と言えそうだ。
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チャンネル情報
「真面目に、丁寧に」をモットーに Switch2 や PS5 の最新ニュース、周辺機器、便利設定を解説。ライター歴 15年 以上の経験を活かし、情報の正確さと分かりやすさに徹底的にこだわっています。30年来のゲーマー視点で「知って得する」情報を毎週土曜に配信中。最新情報は YouTube でいち早くお届けしています！