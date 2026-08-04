【ネタバレ注意】ドラマ「VIVANT」意外と知らない考察、登場人物のイニシャル「NとS」に隠された意味とは？
TBS日曜劇場「VIVANT」ドラマ考察系YouTuberの「ドラマ考察 トケル」が、「【VIVANT】第11話ドラマ考察 イニシャルNとSの意味解明！悪役会議室で話題の考察！ 堺雅人 松坂桃李 阿部寛 二階堂ふみ 二宮和也」と題した動画を公開した。動画では、登場人物のイニシャルが「N」と「S」に分かれているのではないかという説について、独自の視点から解説している。
話題のきっかけとなったのは、本編放送後に配信されたラジオ番組『VIVANT 悪役会議室』で紹介されたリスナーからの考察メール。登場人物の名前の頭文字に着目すると、乃木憂助（堺雅人）、野崎守（阿部寛）、ノコル（二宮和也）など「N」で始まる人物と、新庄浩太郎（竜星涼）、櫻井里美（キムラ緑子）、黒須駿（松坂桃李）など「S」で始まる人物に大きく分類できるという。
トケル氏はこの分類について、「北と南のように『反対』を意味するようにも思いますし、磁石のS極とN極と考えると、引き合うようにも考えられます」と指摘。組織内でNとSが混在している現状をふまえ、単純な善悪や敵味方ではなく、「対になる相手」を指している可能性を示唆した。
さらに、考察の鍵を握る存在としてノゴーン・ベキを挙げる。彼の本名である乃木卓（林遣都）は、苗字が「N」で名前が「S」であり、1人で両方のイニシャルを持っている。トケル氏はこの事実について「大きい意味があるように思います」と述べ、彼がテロ組織のリーダーでありながら孤児を救うといった、善と悪の両面を持ち合わせていた背景と関連づけた。
「VIVANT」の登場人物に隠された「N」と「S」の法則。敵か味方かという単純な二元論ではなく、対になる相手や複雑な人間模様を示唆するイニシャルの謎は、ドラマの奥深さをさらに引き立てる考察と言えそうだ。
話題のきっかけとなったのは、本編放送後に配信されたラジオ番組『VIVANT 悪役会議室』で紹介されたリスナーからの考察メール。登場人物の名前の頭文字に着目すると、乃木憂助（堺雅人）、野崎守（阿部寛）、ノコル（二宮和也）など「N」で始まる人物と、新庄浩太郎（竜星涼）、櫻井里美（キムラ緑子）、黒須駿（松坂桃李）など「S」で始まる人物に大きく分類できるという。
トケル氏はこの分類について、「北と南のように『反対』を意味するようにも思いますし、磁石のS極とN極と考えると、引き合うようにも考えられます」と指摘。組織内でNとSが混在している現状をふまえ、単純な善悪や敵味方ではなく、「対になる相手」を指している可能性を示唆した。
さらに、考察の鍵を握る存在としてノゴーン・ベキを挙げる。彼の本名である乃木卓（林遣都）は、苗字が「N」で名前が「S」であり、1人で両方のイニシャルを持っている。トケル氏はこの事実について「大きい意味があるように思います」と述べ、彼がテロ組織のリーダーでありながら孤児を救うといった、善と悪の両面を持ち合わせていた背景と関連づけた。
「VIVANT」の登場人物に隠された「N」と「S」の法則。敵か味方かという単純な二元論ではなく、対になる相手や複雑な人間模様を示唆するイニシャルの謎は、ドラマの奥深さをさらに引き立てる考察と言えそうだ。
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