“あの不調”はカフェインのせい？「カフェイン中毒」の症状と危険な前兆【医師監修】
「動悸がする」「眠れない」といった症状が、実はカフェインの摂りすぎによるものかもしれません。カフェイン中毒の症状は、軽い身体の不調から生命に関わる重篤な状態まで、幅広く現れる可能性があります。このセクションでは、軽症・中等症から重症化した場合にみられる症状を段階別に整理し、それぞれの特徴についてご説明します。
監修医師：
宮崎 直（医師）
京都府立医科大学卒業
東京都立墨東病院 集中治療科勤務
【資格】
JSPO公認スポーツドクター
救急科専門医
カフェイン中毒の主な症状：軽症から重症まで
カフェイン中毒は、摂取したカフェインの絶対量や個人の体質・体重によって症状の現れ方が大きく異なります。日常的な軽い身体の不調から始まり、短時間での過剰摂取によって重症化すると、生命に直接かかわる重大な状態に発展する場合もあります。このセクションでは、カフェイン中毒の症状をその程度別に整理して分かりやすく解説します。
軽症～中等症のカフェイン中毒でみられる症状
カフェインを許容量を超えて摂取したとき、体内で交感神経（身体を興奮させる自律神経）が過剰に刺激されることで、まず消化器系や循環器系の急性症状が現れ始めます。具体的には、胃酸の過剰分泌や胃腸の運動異常による吐き気・嘔吐、激しい腹痛、下痢といった消化器の不調が挙げられます。また、心臓がドキドキと波打つ動悸、頻脈（脈拍が1分間に100回以上に跳ね上がる状態）、激しい頭痛、手指の細かい震え（振戦）なども典型的な症状です。
精神的な面では、中枢神経が強く刺激されることで強い不安感や焦燥感（そわそわした落ち着きのなさ）、頭が冴え渡りすぎて恐怖感を覚えるほどの興奮状態が続きます。夜眠れない、あるいは横になっても神経が高ぶって激しい不眠状態に陥ることも、カフェイン過剰摂取の初期段階でよく見られるサインです。これらの症状は、追加のカフェイン摂取を直ちにやめ、安静にして体内からカフェインが自然代謝・排泄されるのを待つことで、時間の経過とともに回復していくことが多いとされています。
軽症～中等症の段階では水分をしっかり摂って安静にすることで改善するケースが多いものの、吐き気や動悸が強くて水が飲めない場合や症状が持続する場合は、躊躇せず医療機関（内科や救急科）を受診することが推奨されます。特に、もともと不整脈などの心疾患をお持ちの人や高血圧の人はカフェインの交感神経刺激作用をより強く受けやすいため、日頃から日常的な摂取量に注意が必要です。
重症化したカフェイン中毒でみられる症状
カフェインの血中濃度が急激に高まると、脳や心臓の機能が強い毒性に晒され、極めて深刻で命に関わる重症症状が現れます。重症のカフェイン中毒では、心臓のリズムが完全に崩れる致死的な不整脈、血圧の急激な上昇または低下（ショック状態） 、全身の筋肉が固直・硬直するけいれん（けいれん）発作、意識が薄れる意識障害などが報告されています。
特に生命の危機に直結するのが、「心室細動（しんしつさいどう：心臓が小刻みに震えてポンプ機能を失い、全身へ血液を送り出せなくなる状態）」や「低カリウム血症（血液中のカリウム濃度が異常低下する状態）」です。カフェインの大量摂取は細胞内へカリウムを過剰に取り込ませてしまい、急激な低カリウム血症を引き起こします。これが著しい筋力低下や全身のけいれん、そして心室細動などの致命的な不整脈をドミノ倒しのように誘発するため、カフェイン中毒重症化の主要な死因となります。呼びかけにまったく応じない、意識がぼんやりしている、急に倒れてけいれんしているといった様子が見られた場合は、一刻を争うため直ちに119番通報で救急車を要請してください。
こうした重症化リスクが特に高いのは、短時間のうちに大量のエナジードリンク（清涼飲料水）を連続で飲んだり、眠気覚ましを目的としたカフェイン錠剤やサプリメント（無水カフェイン）を過剰に服薬・併用した場合です。清涼飲料水だけでなく、市販薬やサプリメントも含めたカフェインの総摂取量を日常的に正しく把握しておくことが、命を守るうえで極めて重要です。
まとめ
カフェイン中毒は、日常的に身近なコーヒーやエナジードリンクによっても引き起こされる可能性がある、身近なリスクのひとつです。1日の適正摂取量を意識し、純粋なカフェイン製品の取り扱いには十分注意することが予防の基本となります。動悸・震え・意識の変容など気になる症状が現れた際は、自己判断で様子をみず、内科などの医療機関へ早めに相談することをおすすめします。
参考文献
厚生労働省「食品中のカフェインについて」
食品安全委員会「食品中のカフェイン」
医薬基盤・健康・栄養研究所「カフェイン」
農林水産省「カフェインの過剰摂取について」