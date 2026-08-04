【MLB】アストロズ ー Bジェイズ（日本時間4日・ヒューストン）

メジャーリーグならではの光景が生まれた。3日（日本時間4日）の東部時間午後5時（同午前7時）にトレード期限を迎え、数々の選手が新天地に移動した。ブルージェイズの中堅手、ドールトン・バーショもその一人。“歩いて移籍”する場面が注目されている。

好守が自慢のバーショは今季もブルージェイズを支え、打者としては99試合で打率.243、7本塁打26打点を記録した。一方で昨季のア・リーグ王者は53勝60敗で東地区最下位に沈んでおり、投打の主力の放出に踏み切った。

ちょうどこの日、ブルージェイズは敵地でのアストロズ戦を迎えており、バーショは対戦相手の球団に移籍することになった。青のシャツを着たまま、反対側のクラブハウスに移動。その様子をアストロズ番のチャンドラー・ローム記者が映像付きで公開している。

いきなり“敵”になった人気者のリアルな移籍シーンを見たファンからは「Oh no……」「寂しいよ」「泣ける」などと反響が寄せられた。

バーショは前日まで所属していた相手に対し、「4番・中堅」で先発出場。試合前にはジョージ・スプリンガー外野手らと交流していた。（Full-Count編集部）