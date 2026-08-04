ピタリと味が決まる！永谷園の鶏スープで作る、カンタン激旨ガリバタパスタ
YouTubeチャンネル「めしコイズミ」が、「【これ知ってる？】永谷園の鶏スープで！激旨ガリバタパスタ【リピート確定】」と題した動画を公開しました。動画では、市販のスープの素を活用し、味がピタリと決まる手軽で本格的な和風パスタの作り方を紹介しています。
調理はキャベツ、ニンニク、ベーコンを切る工程からスタート。「市販の調味料を使う時はソースの味が濃くなりがちなので」という理由から、パスタを茹でるお湯にはあえて塩を入れないのがポイントです。
パスタを茹でている間に、フライパンでソース作りを進めます。バターでニンニクとベーコンに焼き目がつくまで炒め、パスタの茹で汁を加えた後、永谷園の「から揚げのお供 鶏スープ」と醤油で味を調えます。また、キャベツはパスタが茹で上がる1分前に鍋へ投入。「炒めるより、この方がキャベツが甘くて美味しい」と、ひと手間による美味しさの秘訣を明かしました。
茹で上がったパスタとキャベツをソースに絡め、とろみがつけばお皿へ。仕上げにたっぷりの黒胡椒を振って出来上がりです。「これで味が決まるからカンタン！」と太鼓判を押す一皿は、食欲をそそる仕上がりとなっています。
余りがちなスープの素を使った、身近な材料で手軽に作れる絶品レシピ。今日のランチや夕食の献立に、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］（1人前）
・キャベツ 100gぐらい
・ニンニク 2かけ
・ベーコン 50gぐらい
・パスタ 100g
・バター 15g
・永谷園の「から揚げのお供 鶏スープ」 1袋
・醤油 小さじ1
・黒胡椒 適量
［作り方］
1. キャベツは芯に対して垂直にざく切りにする。ニンニクはスライスし、ベーコンは幅1cm弱にカットする。
2. 鍋にお湯を沸かし、パスタを塩なしで茹でる。
3. フライパンにバターとニンニクを入れ、やや弱火にかける。
4. ベーコンを加え、バターを焦がさないように焼き目がつくまで炒める。
5. パスタの茹で汁30mlをフライパンに加え、永谷園の鶏スープと醤油を入れて軽く混ぜる。時間差がある場合は火を止めて待つ。
6. パスタが茹で上がる1分前くらいに、切ったキャベツをパスタの鍋に入れて一緒に茹でる。
7. 茹で上がったパスタとキャベツをフライパンに移し、中火で和えてしっかりと味を吸わせる。ソースの汁気は茹で汁で調整する。
8. とろみが決まったらお皿に盛り付け、仕上げに黒胡椒をたっぷりかけて完成。
調理はキャベツ、ニンニク、ベーコンを切る工程からスタート。「市販の調味料を使う時はソースの味が濃くなりがちなので」という理由から、パスタを茹でるお湯にはあえて塩を入れないのがポイントです。
パスタを茹でている間に、フライパンでソース作りを進めます。バターでニンニクとベーコンに焼き目がつくまで炒め、パスタの茹で汁を加えた後、永谷園の「から揚げのお供 鶏スープ」と醤油で味を調えます。また、キャベツはパスタが茹で上がる1分前に鍋へ投入。「炒めるより、この方がキャベツが甘くて美味しい」と、ひと手間による美味しさの秘訣を明かしました。
茹で上がったパスタとキャベツをソースに絡め、とろみがつけばお皿へ。仕上げにたっぷりの黒胡椒を振って出来上がりです。「これで味が決まるからカンタン！」と太鼓判を押す一皿は、食欲をそそる仕上がりとなっています。
余りがちなスープの素を使った、身近な材料で手軽に作れる絶品レシピ。今日のランチや夕食の献立に、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］（1人前）
・キャベツ 100gぐらい
・ニンニク 2かけ
・ベーコン 50gぐらい
・パスタ 100g
・バター 15g
・永谷園の「から揚げのお供 鶏スープ」 1袋
・醤油 小さじ1
・黒胡椒 適量
［作り方］
1. キャベツは芯に対して垂直にざく切りにする。ニンニクはスライスし、ベーコンは幅1cm弱にカットする。
2. 鍋にお湯を沸かし、パスタを塩なしで茹でる。
3. フライパンにバターとニンニクを入れ、やや弱火にかける。
4. ベーコンを加え、バターを焦がさないように焼き目がつくまで炒める。
5. パスタの茹で汁30mlをフライパンに加え、永谷園の鶏スープと醤油を入れて軽く混ぜる。時間差がある場合は火を止めて待つ。
6. パスタが茹で上がる1分前くらいに、切ったキャベツをパスタの鍋に入れて一緒に茹でる。
7. 茹で上がったパスタとキャベツをフライパンに移し、中火で和えてしっかりと味を吸わせる。ソースの汁気は茹で汁で調整する。
8. とろみが決まったらお皿に盛り付け、仕上げに黒胡椒をたっぷりかけて完成。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
元デザイナーで元料理人の孤独なおじさんが ワンルームのアパートで無邪気に食べ物と戯れる日々、 ありそうでなかった、くだらない料理の数々。 ちゃんとした料理レシピを知りたい人は、回れ右！ 短い動画ばかりなので、いつも見ている動画の 箸休め的存在にしていただけたら幸いです。