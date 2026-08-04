鈴木亮平、主演映画『TOKYO MER』公開延期にコメント 熊本地震の被災地に思いはせ「現実のヒーローたちに、チームMERから最大の敬意とエールを」【コメント全文】
俳優の鈴木亮平（43）が4日、自身のSNSを更新。21日に公開予定だった主演映画『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS』の公開延期を受けて、コメントを発表。実際に救助活動にあたる関係者へ感謝を伝えた上で、映画に対する自身の気持ちをつづった。
【Xより】チームMER集合ショットを添えて⋯被災地にエールを送った鈴木亮平
鈴木は「皆様へ」と書き出すと、「この度の熊本県を震源とする地震を受けまして、映画『TOKYO MER CAPITAL CRISIS』の公開を延期させていただくこととなりました」と伝えた。
「被害に遭われた皆様、避難生活の中で心細い日々を過ごしておられる皆様に、心よりお見舞い申し上げます」とした上で「そして、現場で人命救助にあたられた全ての方、今も復旧に向けて力を尽くしている方、大きな不安を抱えながら、誰かのために頑張っている方々、そんな現実のヒーローたちに、チームMERから最大の敬意とエールを送りたいと思います」と感謝の思いを伝えた。
同作は、2021年に放送された、鈴木亮平主演のTBS系日曜劇場『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』の劇場版。大規模災害や事故に立ち向かう姿を描く。今回は、首都直下地震が大きなテーマとなっていた。鈴木は「大地震という災害にエンターテインメントはどう立ち向かえるのか、自分たちに問い続けながら作り上げた作品です」と言及。「色々なご意見があるかと思いますが、この作品は、然るべきタイミングで、自信を持って、皆さんのもとへ必ずお届けします。その時まで少しだけ待っていてください」と呼びかけた。
そして「被災地でも暑い日々が続きます。皆様、どうか身の安全を最優先にお過ごしください。皆様に、一日も早く穏やかな日々が戻りますように」と願った。
同作をめぐっては、7月28日に発生した「令和8年熊本地震」を受け、8月1日に鹿児島で開催予定だった舞台挨拶（あいさつ）、全国のイオンモールで開催予定だった映画の全国キャラバンなども中止に。4日には公式サイトで公開延期が伝えられていた。
■鈴木亮平のコメント全文
皆様へ
この度の熊本県を震源とする地震を受けまして、映画『TOKYO MER CAPITAL CRISIS』の公開を延期させていただくこととなりました。
被害に遭われた皆様、避難生活の中で心細い日々を過ごしておられる皆様に、心よりお見舞い申し上げます。また、お亡くなりになられた方のご冥福をお祈りするとともに、大切なご家族を亡くされた方々へ、謹んでお悔やみを申し上げます。
そして、現場で人命救助にあたられた全ての方、今も復旧に向けて力を尽くしている方、大きな不安を抱えながら、誰かのために頑張っている方々、そんな現実のヒーローたちに、チームMERから最大の敬意とエールを送りたいと思います。
この作品を楽しみに待っていてくださった皆様へ。『TOKYO MER CAPITAL CRISIS』は、大地震という災害にエンターテインメントはどう立ち向かえるのか、自分たちに問い続けながら作り上げた作品です。色々なご意見があるかと思いますが、この作品は、然るべきタイミングで、自信を持って、皆さんのもとへ必ずお届けします。その時まで少しだけ待っていてください。
被災地でも暑い日々が続きます。皆様、どうか身の安全を最優先にお過ごしください。
皆様に、一日も早く穏やかな日々が戻りますように。
鈴木亮平
【Xより】チームMER集合ショットを添えて⋯被災地にエールを送った鈴木亮平
鈴木は「皆様へ」と書き出すと、「この度の熊本県を震源とする地震を受けまして、映画『TOKYO MER CAPITAL CRISIS』の公開を延期させていただくこととなりました」と伝えた。
同作は、2021年に放送された、鈴木亮平主演のTBS系日曜劇場『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』の劇場版。大規模災害や事故に立ち向かう姿を描く。今回は、首都直下地震が大きなテーマとなっていた。鈴木は「大地震という災害にエンターテインメントはどう立ち向かえるのか、自分たちに問い続けながら作り上げた作品です」と言及。「色々なご意見があるかと思いますが、この作品は、然るべきタイミングで、自信を持って、皆さんのもとへ必ずお届けします。その時まで少しだけ待っていてください」と呼びかけた。
そして「被災地でも暑い日々が続きます。皆様、どうか身の安全を最優先にお過ごしください。皆様に、一日も早く穏やかな日々が戻りますように」と願った。
同作をめぐっては、7月28日に発生した「令和8年熊本地震」を受け、8月1日に鹿児島で開催予定だった舞台挨拶（あいさつ）、全国のイオンモールで開催予定だった映画の全国キャラバンなども中止に。4日には公式サイトで公開延期が伝えられていた。
■鈴木亮平のコメント全文
皆様へ
この度の熊本県を震源とする地震を受けまして、映画『TOKYO MER CAPITAL CRISIS』の公開を延期させていただくこととなりました。
被害に遭われた皆様、避難生活の中で心細い日々を過ごしておられる皆様に、心よりお見舞い申し上げます。また、お亡くなりになられた方のご冥福をお祈りするとともに、大切なご家族を亡くされた方々へ、謹んでお悔やみを申し上げます。
そして、現場で人命救助にあたられた全ての方、今も復旧に向けて力を尽くしている方、大きな不安を抱えながら、誰かのために頑張っている方々、そんな現実のヒーローたちに、チームMERから最大の敬意とエールを送りたいと思います。
この作品を楽しみに待っていてくださった皆様へ。『TOKYO MER CAPITAL CRISIS』は、大地震という災害にエンターテインメントはどう立ち向かえるのか、自分たちに問い続けながら作り上げた作品です。色々なご意見があるかと思いますが、この作品は、然るべきタイミングで、自信を持って、皆さんのもとへ必ずお届けします。その時まで少しだけ待っていてください。
被災地でも暑い日々が続きます。皆様、どうか身の安全を最優先にお過ごしください。
皆様に、一日も早く穏やかな日々が戻りますように。
鈴木亮平