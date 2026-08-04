『テニプリ』連載開始時の豪華なジャンプ作品話題 27年前から続く2作品「すごい時代だった」
■『シャーマンキング』『遊☆戯☆王』『ヒカルの碁』…人気作品の中で連載開始
漫画『新テニスの王子様』の最終話（第477話）が、本日4日発売の連載誌『ジャンプSQ.』9月号に掲載された。これにより漫画『テニスの王子様』（テニプリ）シリーズが完結し、1999年の連載開始から続いたシリーズ27年の歴史に幕を下ろした。『週刊少年ジャンプ』での連載開始時に掲載されていた作品たちがネット上で話題になっている。
【画像】掲載された『新テニスの王子様』最終話のカラーページ
『テニスの王子様』（テニプリ）は、青春学園中等部テニス部に所属する天才中学生・越前リョーマが、テニスを通して仲間たちと成長し、個性豊かなライバルたちとの戦いを描いた青春ストーリー。1999年7月から2008年3月まで『週刊少年ジャンプ』で連載され、2001年にテレビアニメ化、2003年にミュージカル化、2006年には本郷奏多主演で実写映画化された人気作品で、コミックスのシリーズ累計発行部数は6000万部を突破している。
漫画の続編『新テニスの王子様』は、2009年3月から『ジャンプSQ.』にて連載がスタート。物語は世界大会へと舞台を移し、リョーマたちが各国の代表メンバーと熱い試合を繰り広げていた。コミックス最終48巻は9月4日に発売される。
1999年に連載がスタートした時、ともに掲載されていたのは『ONE PIECE』『シャーマンキング』『遊☆戯☆王』『ヒカルの碁』『ホイッスル！』『こちら葛飾区亀有公園前派出所』『封神演義』『花さか天使テンテンくん』『ライジングインパクト』『世紀末リーダー伝たけし！』『HUNTER×HUNTER』『ROOKIES』『I”s』など、どれもアニメ化されたジャンプを代表する作品ばかり。この2ヶ月後に『NARUTO -ナルト-』の連載がスタートする。
今も連載が続いている『ONE PIECE』はナミの名言「じゃぁね みんな！行って来る！」が生まれた第95話、『HUNTER×HUNTER』は天空闘技場でヒソカとカストロの戦いを描いた53話が掲載されており、『テニスの王子様』連載開始時から続く作品は、この2作品となっている。
ジャンプを長年支えた『テニスの王子様』、そして連載開始時の豪華な作品たちにネット上では「全部読んでたな〜、すごい時代だった」「俺の中で黄金期だった」などの声が出ている。
漫画『新テニスの王子様』の最終話（第477話）が、本日4日発売の連載誌『ジャンプSQ.』9月号に掲載された。これにより漫画『テニスの王子様』（テニプリ）シリーズが完結し、1999年の連載開始から続いたシリーズ27年の歴史に幕を下ろした。『週刊少年ジャンプ』での連載開始時に掲載されていた作品たちがネット上で話題になっている。
【画像】掲載された『新テニスの王子様』最終話のカラーページ
『テニスの王子様』（テニプリ）は、青春学園中等部テニス部に所属する天才中学生・越前リョーマが、テニスを通して仲間たちと成長し、個性豊かなライバルたちとの戦いを描いた青春ストーリー。1999年7月から2008年3月まで『週刊少年ジャンプ』で連載され、2001年にテレビアニメ化、2003年にミュージカル化、2006年には本郷奏多主演で実写映画化された人気作品で、コミックスのシリーズ累計発行部数は6000万部を突破している。
1999年に連載がスタートした時、ともに掲載されていたのは『ONE PIECE』『シャーマンキング』『遊☆戯☆王』『ヒカルの碁』『ホイッスル！』『こちら葛飾区亀有公園前派出所』『封神演義』『花さか天使テンテンくん』『ライジングインパクト』『世紀末リーダー伝たけし！』『HUNTER×HUNTER』『ROOKIES』『I”s』など、どれもアニメ化されたジャンプを代表する作品ばかり。この2ヶ月後に『NARUTO -ナルト-』の連載がスタートする。
今も連載が続いている『ONE PIECE』はナミの名言「じゃぁね みんな！行って来る！」が生まれた第95話、『HUNTER×HUNTER』は天空闘技場でヒソカとカストロの戦いを描いた53話が掲載されており、『テニスの王子様』連載開始時から続く作品は、この2作品となっている。
ジャンプを長年支えた『テニスの王子様』、そして連載開始時の豪華な作品たちにネット上では「全部読んでたな〜、すごい時代だった」「俺の中で黄金期だった」などの声が出ている。
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