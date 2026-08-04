インスタグラムを更新

女子プロゴルフの鈴木愛（セールスフォース）が3日、自身のインスタグラムを更新。令和8年熊本地震による被災地へ救援金1000万円を寄付したことを報告した。ファンからは称賛の声が相次いでいる。

鈴木は真っ白な画像とともに、「このたびの令和8年熊本地震により被害にあわれた皆さまに、謹んでお見舞い申し上げます」と投稿。「微力ながら熊本地震の被災者支援、被災地復興に役立てればと考え救援金1000万円を、産経新聞厚生文化事業団を通して寄付させていただきました」と報告した。

コメント欄では、「なかなかできることではありません。尊敬します」「支援できる財力があっても実際に実行に移せる人は多くありません。心から尊敬します」「愛ちゃんの行動に頭が下がります。私も愛ちゃんに見習って協力します」「愛ちゃんいつもありがとうございます。あなたの優しさと行動力、いつもながら尊敬しています」などの声が上がった。

ツアー通算22勝の32歳・鈴木は、2017年と2019年に賞金女王に輝いた実力者。今季はメルセデス・ランキングで9位につけている。



（THE ANSWER編集部）