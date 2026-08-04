◇MLB エンゼルス3-0ブリュワーズ(日本時間3日、エンゼル・スタジアム)

ブリュワーズのジェーコブ・ミジオロウスキー投手が7回2失点10奪三振の力投をみせました。チームは完封負けで自身4試合ぶりの黒星となりましたが、今季10試合目の2桁奪三振を記録しました。

初回はザカリー・ネト選手、マイク・トラウト選手、ノーラン・シャヌエル選手を3者連続三振。トラウト選手にはこの日の最速102.3マイル＝約164.6キロを記録するなど、わずか10球で上位打線を封じます。

2回は先頭打者のボーン・グリッソム選手に変化球を打たれ走者を出すと、1アウトからウェード・メックラー選手にインコースのカットボールをとらえられ、先制2ランを許します。

それでも以降は安打を許さず。7回83球、2安打、10奪三振、1四球、2失点の力投をみせました。

敗れたものの今季は21試合の登板で11勝5敗で、防御率1.63はメジャー唯一の1点台。さらにこの日10奪三振で今季10度目の2桁奪三振をマーク。127イニングで195奪三振と驚異の奪三振率13.82を記録しています。

ナ・リーグのサイ・ヤング賞投手筆頭に上がる24歳。ドジャースとメジャー最高勝率を争うチームの原動力となっています。