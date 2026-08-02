日曜劇場『VIVANT』第12話“乃木”堺雅人、新たな冒険はかつてないほど険しいものに
堺雅人が主演する日曜劇場『VIVANT』（TBS系／毎週日曜21時）の第12話が2日の今夜放送される。
【写真】「全然気付かなかった」と話題！小島秀夫、『VIVANT』カメオ出演オフショット
本作は大手商社の社員にして自衛隊の特殊部隊“別班”メンバーの乃木憂助（堺）を主人公にしたアクション・アドベンチャー大作。2023年7月期に放送された第1シーズンでは、乃木が日本の公安警察をも巻き込みながら謎のテロ組織「テント」と戦う姿をスリリングに活写。壮大な映像と二転三転するストーリーが話題を呼び、社会現象を巻き起こした。第2シーズンは前作のラストシーン直後から物語が始まる。
■第12話あらすじ
自衛隊の非公認部隊である「別班」、その一員である主人公・乃木憂助（堺雅人）。自身の復讐を果たそうとする実の父親・ノゴーンベキ（役所広司）を射殺し、事は済んだかに見えたが、その裏で、新たなる冒険はすでに始まっていた。別班招集を意味する赤い饅頭、その意味を知り驚愕する乃木。
新たな冒険は、かつてないほど険しいものになる。
日曜劇場『VIVANT』第2シーズンはTBS系にて毎週日曜21時放送。
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本作は大手商社の社員にして自衛隊の特殊部隊“別班”メンバーの乃木憂助（堺）を主人公にしたアクション・アドベンチャー大作。2023年7月期に放送された第1シーズンでは、乃木が日本の公安警察をも巻き込みながら謎のテロ組織「テント」と戦う姿をスリリングに活写。壮大な映像と二転三転するストーリーが話題を呼び、社会現象を巻き起こした。第2シーズンは前作のラストシーン直後から物語が始まる。
自衛隊の非公認部隊である「別班」、その一員である主人公・乃木憂助（堺雅人）。自身の復讐を果たそうとする実の父親・ノゴーンベキ（役所広司）を射殺し、事は済んだかに見えたが、その裏で、新たなる冒険はすでに始まっていた。別班招集を意味する赤い饅頭、その意味を知り驚愕する乃木。
新たな冒険は、かつてないほど険しいものになる。
日曜劇場『VIVANT』第2シーズンはTBS系にて毎週日曜21時放送。