W杯アジア予選Window4で代表復帰へ

米プロバスケットボール（NBA）、クリッパーズの八村塁が1日、日本代表に復帰することを明かした。日の丸を背負えば、2024年パリ五輪以来。衝撃ニュースにファンも大興奮となった。

日本バスケットボール協会（JBA）の島田慎二会長が1日にXを更新。同日にトークショーを行った八村の動画を公開した。

動画内で八村は「実は日本に1か月くらいいる。その理由としては、Window4に向けて日本代表に戻ろうかなと思って」と宣言。2027年ワールドカップ（W杯）のアジア予選Window4で日本は27日にアウェーでサウジアラビアと対戦し、31日に東京でカタールと戦う。

また、八村は「日本の代表としてプレーしたいというのもありますし、日本でプレーしたことがあまりない。日本のバスケのために、五輪もLAであるのでそれに向けて日本代表として頑張っていきたい」とコメント。代表復帰という衝撃ニュースに、ファンも興奮を抑えきれない。

Xには「やっと代表の八村塁が見れる！ 待ってたよ！」「ありがとう！！楽しみすぎる！！！！」「ヤバイ!！ヤバイ！！ 代表で八村くん見れる！！！」「最高過ぎる！」「ありがてぇありがてぇ」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）