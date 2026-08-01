伊ジャーナリストがXで投稿欧州サッカーのイタリア1部パルマに所属する日本代表GK鈴木彩艶を、ビッグクラブの指揮官が絶賛している。著名サッカー・ジャーナリストが伝えた。イタリア出身の著名サッカー・ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏が日本時間1日、自身のXを更新。イタリアの名門ユベントスのルチアーノ・スパレッティ監督のコメントとして、次のように伝えた。「私はザイオン・スズキが本当に好きだ。素晴ら