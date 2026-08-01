歌手の和田アキ子（76）が1日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。結婚45周年の夫の行動に涙を流したことを明かす場面があった。

オープニングトークで夫との「摩擦」を告白した和田。「本当に笑っちゃうんですけど、私、夜中によく食べるって言ったじゃないですか。家中、“夜中は食べない”ってイラストと文言が書いてあるのが貼ってあったり、置いてあったりするんです。前は冷蔵庫にも貼ってたんですけど、そしたらおとといぐらいからうちの旦那が、私が“（部屋に）鍵がかかれば（夜中に食べるために）表に出られなくなるから”って（言ったら）“鍵はかけられないと、いくらなんでも”と。“まして賃貸でダメだから”って言って、そしたらバリケード（を作った）」と衝撃の告白をした。

まさかの単語に、アシスタントの垣花正アナウンサーも「バリケード！？」と大笑い。和田は「ミネラル（ウオーター）のタンクあるじゃないですか。ミネラルが2本入ってるやつと、まず私の寝室のドアの開けたらすぐそれが目の前にあって」とウオーターサーバーの1ガロンのものがドア前に置いてあると説明。

「要するに重いから動かせない。その上にメークボックスの大きいやつがあるんですよ。横が1メートルちょっと。トランクみたいになっていて、ふたの裏に鏡がついてて電球とかもある重いやつがあるんですよ。それを上に乗っけていて」と和田。「その横に、これもしょぼい話ですけど、うち乾燥機あんまりかけるのが好きじゃなくて、割と干すんですよ。室内干し、もう昔から。“セキスイの物干し”って勝手に言っちゃっているんだけど、セキスイだったから私がデビューして買った時は。そこに靴下とか洗濯クリップがついてるから。でそれがあって」とした。

「それは折りたためないから、その隙間で向こう行こうと思ったら行けたんですよ。でも開けて、それ見た時、なんとなく涙出てきて。情けないのと、うれしいのと。“ここまでやってくれた”というのと“ここまでしなきゃダメなんだ”と」と苦笑。「自分の部屋のところは自分の内側から鍵かけて、そこに、簡易のテーブル。そこの上に、賞味期限が明らかに切れている真っ黒なバナナ。あれを置いといたんですよ。でそれを見た時も、“なんでここまでするの私。食べなきゃいいことなのに”と思ったら、なんか涙出てきたのと優しさに、うれしいので涙出てきたのと情けなさ。“何これ”って家の中にね（バリケードを作られるという状態に）。“なんていう高層マンションに住んでいるの？こんなことして”っていう」とあきれた。

それでも「それが功を奏してか、昨日食べてないんですよ」とまさかのバリケード効果があったと明かした。

「もう言ったんです。“腰痛めたら大変やから”って。“私も転んだらアカンし、旦那も腰痛めたら大変だから、なんとか頑張りますからいいです”って言ったら、何も声を発せず、物凄い素敵な笑顔で。やっぱり情けなかった。いや〜ちょっと恥ずかしい話でしたけど、事実ですから」と苦笑いを浮かべた。