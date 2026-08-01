鎌田大地が森保監督への思いを熱弁！「彼が築き上げてきたものや成績はもっと評価されるべき。本当にすごいことをやってきてる」
鎌田大地（クリスタル・パレス）が、アジアカップと森保一監督への思いを語った。テレビ朝日スポーツの公式YouTubeチャンネルがインタビュー映像を公開している。
８月５日に30歳の誕生日を迎える日本代表MFは、フランクフルトでヨーロッパリーグ、クリスタル・パレスでFAカップとカンファレンスリーグを制覇。クラブで複数のタイトルを手にしているが、日本代表では優勝経験がない。もっとも、ワールドカップは２大会を戦っている一方で、アジアカップには不思議と縁がなく、一度も出場していない。
「このキャリアでなぜかアジアカップには出れてないので、『アジアカップを獲りたい』思いはすごくある。やっぱりタイトルを獲るとファンの方の頭にすごく残る。ここ最近代表もアジアカップを獲れてないので、獲れれば日本代表の価値を上げられると思うので、本当に全力で獲りに行きたいし、獲らないといけないレベルには達してると思う」
森保監督は来年１月に開幕するアジアカップを最後に日本代表監督を退任する。有終の美を飾るためにも、指揮官の評価をより上げるためにも、鎌田がアジアカップに懸ける思いは強い。
「彼がこの８年間築き上げてきたものや成績はもっと評価されるべき。本当にすごいことをやってきてる監督だと思うので、これでアジアカップを獲れば、より僕たち選手だけじゃなくて、一般の人たちやサッカーファンからも、もっと評価されるようになる。
それに値するだけのことをやってきてる監督だと思う。僕たち選手が思ってるようなことを周りの人たちにも思ってもらえるように、自分たちが結果を残して、素晴らしい監督っていうのを人々の記憶の中で根付かせられるようにやっていきたい」
日本代表は2011年大会を最後に、アジアカップ制覇を果たせていない。結果をもってアジアNo.１の力を証明できるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「エゴを出したいヤツは大会が終わってからにしてくれ」堂安律が敗戦後に明かした発言の“真意”「世間の人と感覚が違う」
８月５日に30歳の誕生日を迎える日本代表MFは、フランクフルトでヨーロッパリーグ、クリスタル・パレスでFAカップとカンファレンスリーグを制覇。クラブで複数のタイトルを手にしているが、日本代表では優勝経験がない。もっとも、ワールドカップは２大会を戦っている一方で、アジアカップには不思議と縁がなく、一度も出場していない。
森保監督は来年１月に開幕するアジアカップを最後に日本代表監督を退任する。有終の美を飾るためにも、指揮官の評価をより上げるためにも、鎌田がアジアカップに懸ける思いは強い。
「彼がこの８年間築き上げてきたものや成績はもっと評価されるべき。本当にすごいことをやってきてる監督だと思うので、これでアジアカップを獲れば、より僕たち選手だけじゃなくて、一般の人たちやサッカーファンからも、もっと評価されるようになる。
それに値するだけのことをやってきてる監督だと思う。僕たち選手が思ってるようなことを周りの人たちにも思ってもらえるように、自分たちが結果を残して、素晴らしい監督っていうのを人々の記憶の中で根付かせられるようにやっていきたい」
日本代表は2011年大会を最後に、アジアカップ制覇を果たせていない。結果をもってアジアNo.１の力を証明できるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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