¸µ¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤Î¥Ð¥ì¡¼¥¸¤µ¤ó¤¬»àµî¡¡·ãÆÍ¤ÇÉé½ý¤·¤¿¥«¥º¤Ï¡ÖÈà¤ÎÊý¤¬ÄË¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢£±Éô£Á£Ã¥ß¥é¥ó¤Ï£³£±Æü¡¢¥¯¥é¥Ö£Ï£Â¤Ç¸µÆ±¹ñÂåÉ½£Ä£Æ¥Õ¥é¥ó¥³¡¦¥Ð¥ì¡¼¥¸¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡££¶£¶ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£¸½Ìò»þÂå¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥ê¥Ù¥í¡×¤È¾Î¤µ¤ì¡Ö¥«¥Æ¥Ê¥Á¥ª¡×¡Ê¥«¥®¤ò¤«¤±¤ë¡Ë¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£¹£¸£²Ç¯¥¹¥Ú¥¤¥ó£×ÇÕ¤òÍ¥¾¡¤·¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç£¹£´Ç¯ÊÆ¹ñ£×ÇÕ¤Ç¤Ï¼çÎÏ¤È¤·¤ÆÊì¹ñ¤Î½àÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡££Á£Ã¥ß¥é¥ó¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥°À©ÇÆ£¶ÅÙ¡¢²¤½£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥«¥Ã¥×¡Ê¸½¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ËÀ©ÇÆ£³ÅÙ¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë¡£°úÂà¸å¤ÏÆ±»á¤¬ÇØÉé¤Ã¤¿£¶ÈÖ¤¬¥¯¥é¥Ö¤Î±Êµ×·çÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£¹£´Ç¯¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¥ê¡¼¥°³«ËëÀï¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥§¥Î¥¢¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥«¥º¤³¤È£Æ£×»°±ºÃÎÎÉ¡Ê¸½£Ê£³Ê¡Åç¡Ë¤È¶õÃæÀï¤Ç¶¥¤ê¹ç¤Ã¤¿ºÝ¤Ë·ãÆÍ¡£¥«¥º¤ÏÉ¡¹ü¹üÀÞ¤Ê¤É¤ÎÉé½ý¤òÉé¤¤¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ë¸òÂå¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¥«¥º¤Ï¸å¤Ë¡¢¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡ÖÈà¡Ê¥Ð¥ì¡¼¥¸¡Ë¤ÎÊý¤¬ÄË¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£Á£Ã¥ß¥é¥ó¤Ï¡Ö¥Ð¥ì¡¼¥¸¤Ï±Ê±ó¤À¡×¤È¤·¡¢¸ø¼°£Ó£Î£Ó¤Ç¡ÖÈà¤ÎÌÏÈÏÅª¤Ê»ÑÀª¤ÈÀ¿¼Â¤µ¤Ï¡¢¤½¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ëÇØÈÖ¹æ£¶¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥¯¥é¥Ö¤Î£Ä£Î£Á¤Ë±Ê±ó¤Ë¹ï¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤Ê¤É¤È¸Î¿Í¤òÅé¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£