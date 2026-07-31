株＆FX爆損の水谷隼、絶望の取引スクショ投稿 引退宣言はせず「お金も体力も気力もなくなった」
■為替相場に絶望
東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が31日、自身のXを更新。米ドル円が一時、1ドル157円台になるなど、為替相場が円高に進んだことを受け、爆損したスクリーンショットを投稿した。
【画像】気になる！FXで爆損した水谷隼の取引スクショ
株とFX取引で爆損が続いている水谷は、きのう30日に米ドル円のFX取引をしており「何をしても裏目…」と報告。投稿したスクショを見てみると、「マイナス647万9500円」「マイナス13万5000円」を表示されていた。1ドル163円台で仕込んでいたが、X投稿後に一時、1ドル157円台になる場面もあり、「最悪すぎる…」と絶望のコメント。
その後、1ドル160円台に戻ったが、水谷は「1日違いでボロボロにやられ全て吐き出しました…ここ数ヶ月負けすぎてお金も体力も気力もなくなったので当分は細々と静かに取引します。今までありがとうございました」と嘆いている。
水谷と言えば、『新R25チャンネル』のYouTube動画に出演した際、2025年の投資で爆損した額を発表。2024年の投資では「都内で家が買えるくらい」の損失を出したが、2025年は「何が買えるくらい負けたのか？」と負け前提で話が進むと、水谷は「先週、レクサスを見に行ったんですよ。パンフレットを見ていたら、あれ？今年投資をしていなかったら、一番良いレクサスLS買えていた。今は家とLS分くらいトータルで負けている」と嘆き。
2025年は高級車のレクサスLSが買えるくらい負けたことを伝えており、株で爆損した際のXでの投稿では、「マイナス1037万5669円」と表示されていた。
東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が31日、自身のXを更新。米ドル円が一時、1ドル157円台になるなど、為替相場が円高に進んだことを受け、爆損したスクリーンショットを投稿した。
【画像】気になる！FXで爆損した水谷隼の取引スクショ
株とFX取引で爆損が続いている水谷は、きのう30日に米ドル円のFX取引をしており「何をしても裏目…」と報告。投稿したスクショを見てみると、「マイナス647万9500円」「マイナス13万5000円」を表示されていた。1ドル163円台で仕込んでいたが、X投稿後に一時、1ドル157円台になる場面もあり、「最悪すぎる…」と絶望のコメント。
水谷と言えば、『新R25チャンネル』のYouTube動画に出演した際、2025年の投資で爆損した額を発表。2024年の投資では「都内で家が買えるくらい」の損失を出したが、2025年は「何が買えるくらい負けたのか？」と負け前提で話が進むと、水谷は「先週、レクサスを見に行ったんですよ。パンフレットを見ていたら、あれ？今年投資をしていなかったら、一番良いレクサスLS買えていた。今は家とLS分くらいトータルで負けている」と嘆き。
2025年は高級車のレクサスLSが買えるくらい負けたことを伝えており、株で爆損した際のXでの投稿では、「マイナス1037万5669円」と表示されていた。