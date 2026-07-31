「聞きたくないニュース」クラブが遠藤純の負傷を発表。２回目の前十字靭帯断裂「今は自分の気持ちを言葉にするのが難しい」
NWSL（アメリカ女子プロリーグ）のエンジェル・シティーFCが現地７月30日、遠藤純の負傷を公表した。
「７月11日のサンディエゴ・ウェーブFCとのアウェー戦で右前十字靭帯（ACL）を損傷。シーズン終了負傷者リスト（SEI）に登録されました」
クラブによれば、メディカルディレクターのホリー・ワルシュは「決して聞きたくないニュースです」とコメント。「遠藤選手は私たちのチームと組織にとって非常に大切な存在です。私たちは彼女の回復を全面的にサポートし、あらゆる段階で彼女と共に歩んでいきます」と伝える。
26歳のレフティは2024年２月に左膝の大怪我で長期離脱。今年に入って戦列に復帰したが、またもピッチを離れることになってしまった。
31日に遠藤は自身のインスタグラムを更新。「リリースにもある通り...私は２回目の前十字靭帯断裂をしました」と綴る。
「今は自分の気持ちを言葉にするのが本当に難しいので もう少し時間が経ってから話したいと思います。
メッセージをくれたり、支えてくれる皆さん、本当にありがとうございます。皆さんの愛とサポートに心から感謝しています」
再び、訪れた困難を力強く乗り越えてほしい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！
「７月11日のサンディエゴ・ウェーブFCとのアウェー戦で右前十字靭帯（ACL）を損傷。シーズン終了負傷者リスト（SEI）に登録されました」
クラブによれば、メディカルディレクターのホリー・ワルシュは「決して聞きたくないニュースです」とコメント。「遠藤選手は私たちのチームと組織にとって非常に大切な存在です。私たちは彼女の回復を全面的にサポートし、あらゆる段階で彼女と共に歩んでいきます」と伝える。
31日に遠藤は自身のインスタグラムを更新。「リリースにもある通り...私は２回目の前十字靭帯断裂をしました」と綴る。
「今は自分の気持ちを言葉にするのが本当に難しいので もう少し時間が経ってから話したいと思います。
メッセージをくれたり、支えてくれる皆さん、本当にありがとうございます。皆さんの愛とサポートに心から感謝しています」
再び、訪れた困難を力強く乗り越えてほしい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！