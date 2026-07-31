円安を食い止めるため、政府・日銀が為替介入を実施したことがわかりました。政府関係者はJNNの取材に「今回は事前予告しない作戦だ」と話しています。中継です。日銀の金融政策決定会合の1日目の夜という、まさにサプライズでの為替介入で、円相場はきのう夜、1ドル＝157円台を一時つけるなど5円程度、急速に円高方向に進みました。片山さつき 財務大臣「（Q.為替介入か）その点については、けさはお答えはできません。常に