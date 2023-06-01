■バレーボール ネーションズリーグ2026 男子 準々決勝 ポーランド 3−1 ウクライナ（日本時間30日、中国・寧波）

【日程＆結果一覧】バレーボール『ネーションズリーグ2026』史上初12連勝の男子は29日準々決勝・中国戦 女子は準々決勝敗退

世界TOP18チームが参戦しているバレーボールネーションズリーグで、世界ランキング1位で前回大会金メダルの強豪・ポーランドがセットカウント3ー1（25−22、22−25、25−20、25ー17）でウクライナ（同11位）を破り準決勝進出を決めた。この試合をもってベスト4すべてが出揃い、史上初の13連勝を記録している男子日本代表（同4位）はアメリカ（同6位）と、前回覇者のポーランドはスロベニア（同5位）と準決勝で戦う。

男子日本代表は、中国にセットカウント3ー1で逆転勝利を収めベスト4入りを果たし、史上初の開幕から13連勝と勢いが止まらない。準決勝の相手は、前回大会銀メダルのイタリア（同2位）をストレートで破ったアメリカ（同6位）。24年パリ五輪で銅メダルを獲得、今大会開幕前の対戦成績は76勝138敗と日本が負け越している相手だ。しかし、第2週のフランスラウンドではアメリカに先制を許すも“全員バレー”でフルセットの末、逆転勝利を収めた。日本は2大会ぶりのメダルまであと1勝、そして史上初の金メダルを目指す。

そしてもう一つの準決勝対戦カードは、前回大会の覇者ポーランド対スロベニア。ポーランドは準々決勝でウクライナの猛攻に合い1セット落とすも、最後は王者の強さを見せ勝ち切りベスト4入りを決めた。ポーランドとスロベニアは24年ネーションズリーグの3位決定戦で対戦、当時はポーランドがストレート勝ちで銅メダルを獲得した。一方、今大会の予選ラウンド第1週でもあたった両チーム、今回はフルセットの末スロベニアが勝利した。決勝ラウンドの舞台で再び対戦する両チーム、メダルをかけ準決勝に挑む。

ネーションズリーグは五輪と世界バレーに並ぶバレーボールの世界三大大会の一つ。男女共に世界のトップ18チームが集結し、最強国を決める。予選ラウンドは各チーム12試合を戦い、開催国と上位7チームの計8チームが決勝ラウンドへ進出。トーナメント形式で優勝チームを決定する。勝てばメダル獲得となる準決勝は日本時間来月1日に行われる。



※写真は、準々決勝勝利後の男子日本代表

バレーボールネーションズリーグ男子 日程＆結果

【男子日本代表 日程＆結果】※日本時間

■予選ラウンド第1週：中国（臨沂）

6月10日（水）〇3ー0 ウクライナ

6月12日（金）〇3ー2 ポーランド

6月13日（土）〇3ー1 中国

6月14日（日）〇3ー1 スロベニア

■予選ラウンド第2週：フランス（オルレアン）

6月24日（水）〇3ー1 セルビア

6月27日（土）〇3ー2 イラン

6月28日（日）〇3ー2 アメリカ

6月29日（月）〇3−2 フランス

■予選ラウンド第3週：日本（大阪）

7月15日（水）〇3−2 イタリア

7月16日（木）〇3ー2 カナダ

7月17日（金）〇3ー0 ベルギー

7月19日（日）〇3ー0 アルゼンチン

【決勝ラウンド】

◆準々決勝

7月29日（水）

スロベニア 3ー0 トルコ

日本 3ー1 中国

7月30日（木）

午後4：00〜 イタリア vs アメリカ

午後8：30〜 ポーランド vs ウクライナ

◆準決勝

8月1日（土）

午後4：00〜 ポーランド vs スロベニア

午後8：30〜 日本 vs アメリカ

◆決勝・3位決定戦

8月2日（日）

午後4：00〜 3位決定戦

午後8：30〜 決勝

【今後の男子日本代表日程】

アジア大会愛知・名古屋

日程：9月27日〜10月3日

場所：岡崎中央総合公園総合体育館、小牧市スポーツ公園総合体育館

