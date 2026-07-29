【お得速報】Apple Gift Card10％還元や現金2000円も！最新キャンペーンまとめ
ポイ活YouTuberのおにまるちゃんねるが、「【最新お得6選】SB系限定Apple Gift Card10％還元！登録で2,000円など」と題した動画を公開した。動画では、ノーリスクで現金やポイントを獲得できるキャンペーンや、ソフトバンク系ユーザー向けの還元キャンペーンなど、最新のお得情報6つを紹介している。
冒頭では、Amazonで開催中の「タイムセール祭り」（7月29日～8月2日）に触れ、ポイントアップキャンペーンへのエントリーと防災グッズや非常食の購入を推奨した。続いて、不動産クラウドファンディング「TORCHES（トーチーズ）」のキャンペーンを紹介。8月31日までの期間中に会員登録を完了するだけで現金2000円がもらえ、初めての投資完了でさらに2000円が追加されるという。
また、「auじぶん銀行からau PAY残高へのチャージで現金当たる」キャンペーン（7月28日～8月31日）についても解説。エントリーの上、合計1万円以上をチャージし、8月31日時点でauじぶん銀行の円普通預金残高が10万円以上あることが条件となる。チャージした残高は翌日自動で口座に戻る仕組みになっており、完全ノーリスクで参加できる点を強調した。
「旅先納税（giftee Box Select）」のキャンペーンでは、8月31日までの期間中にLINEで新規会員登録するだけで、旅行先で使える電子ギフト300ポイントがもれなくもらえる。おにまるちゃんねるは実際のスマホ画面を見せながら登録手順を実演し、「メールアドレスで登録すると対象外になってしまう」と注意喚起を行った。
さらに、ソフトバンク、ワイモバイル、LINEMOユーザー限定の「Apple Gift Card購入で最大10%のPayPayポイントプレゼント」キャンペーン（7月28日～8月10日）をピックアップ。付与上限は3000円相当となるため、最大3万円分までの購入がお得になると解説した。その他、ローソン限定の「QUOカードを買って使って最大1万円当たる」キャンペーン（7月28日～8月24日）にも触れている。
各キャンペーンにはそれぞれ対象条件や期間が設定されているため、参加を検討する際は公式サイトなどで詳細を確認することが求められる。
冒頭では、Amazonで開催中の「タイムセール祭り」（7月29日～8月2日）に触れ、ポイントアップキャンペーンへのエントリーと防災グッズや非常食の購入を推奨した。続いて、不動産クラウドファンディング「TORCHES（トーチーズ）」のキャンペーンを紹介。8月31日までの期間中に会員登録を完了するだけで現金2000円がもらえ、初めての投資完了でさらに2000円が追加されるという。
また、「auじぶん銀行からau PAY残高へのチャージで現金当たる」キャンペーン（7月28日～8月31日）についても解説。エントリーの上、合計1万円以上をチャージし、8月31日時点でauじぶん銀行の円普通預金残高が10万円以上あることが条件となる。チャージした残高は翌日自動で口座に戻る仕組みになっており、完全ノーリスクで参加できる点を強調した。
「旅先納税（giftee Box Select）」のキャンペーンでは、8月31日までの期間中にLINEで新規会員登録するだけで、旅行先で使える電子ギフト300ポイントがもれなくもらえる。おにまるちゃんねるは実際のスマホ画面を見せながら登録手順を実演し、「メールアドレスで登録すると対象外になってしまう」と注意喚起を行った。
さらに、ソフトバンク、ワイモバイル、LINEMOユーザー限定の「Apple Gift Card購入で最大10%のPayPayポイントプレゼント」キャンペーン（7月28日～8月10日）をピックアップ。付与上限は3000円相当となるため、最大3万円分までの購入がお得になると解説した。その他、ローソン限定の「QUOカードを買って使って最大1万円当たる」キャンペーン（7月28日～8月24日）にも触れている。
各キャンペーンにはそれぞれ対象条件や期間が設定されているため、参加を検討する際は公式サイトなどで詳細を確認することが求められる。
YouTubeの動画内容
関連記事
【まとめ】8月以降のチャージルート3大改悪とは？ポイ活の最新情報を速報解説
【週末ポイ活ニュース】過去最高値15,500円＆30％還元！最新キャンペーン15選
「NLよりOliveを推す理由はキャンペーンの多さ」総額500万円の抽選＆マネフォ連携で確実にポイントを獲得する正解ルート
チャンネル情報
キャッシュレス・ポイ活の最新情報を「どこよりも分かりやすく」解説！ PayPay・楽天ペイ等のコード決済、高還元クレカ、銀行・証券のキャンペーン情報を網羅。複雑な条件も図解でスッキリ整理します。「今、何を使うのが一番お得か？」を知り、1円でも得したい方はぜひ登録を。