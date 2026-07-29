今回の地震の被害は広範囲にわたっていて、まだ全容がつかめていません。きのうからの被害をまとめました。

地震発生当時の熊本城の様子です。きのう午後4時27分、最大震度7を観測する地震が発生しました。震度7を観測したのは、熊本県宇城市と氷川町です。

宇城市の住宅では、棚のものなどが床に散乱。震度7の揺れの激しさを物語っています。さらに…

「熊本県宇城市の上空です。黒煙が上がっているのが見えます」

激しく炎が上がり、屋根が焼け落ちています。

また、熊本市南区や八代市などで震度6強を観測しました。八代市では、瓦屋根の建物が倒壊し、歩道に瓦が落ちているところもありました。

八代市の住民

「仏壇から戸棚から、なにもかも全然だめ。もうびっくり」

商店では、酒のびんなどが散乱していました。

「九州自動車道、完全に隆起しています。道路が完全に隆起しています」

別の場所では、道路が折れていました。さらに、川の上にかかる橋が崩落しています。ほかにも脱線し、横転した列車も。

一夜明けた宇城市では…

記者

「道路が陥没し、白い軽乗用車が突き刺さるように転落しています」

別の道路には亀裂があちこちに入っていました。

近所の人

「こっちが家なんですが、ここも通れない。反対側の道も通れない。家に置いている車が外に出られない」

また、周辺には電気や水がきておらず、避難所の多くが開けない状態だといいます。

震源は熊本県熊本地方、震源の深さは16キロ、地震の規模を示すマグニチュードは7.1と推定されます。