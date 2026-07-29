マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）きっての“ネタバレ王子”として、今や世界中から愛されているトム・ホランド。これまで数々の秘密をうっかり口にしてきた本人が、その中でも最も後悔しているネタバレを明かした。

ホランドは『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』のプレミアにて、米から「最も後悔しているネタバレ」を尋ねられ、『アベンジャーズ／インフィニティ・ウォー』（2018）の公開初日に起きた出来事を振り返った。

当時、マーベル・スタジオ社長のケヴィン・ファイギらはバスでロサンゼルス市内の映画館を巡り、初日上映に集まったファンをサプライズ訪問していた。とにかく明るいホランドはある映画館に到着すると、観客がすでに本編を見終えたものと勘違いし、ステージに立つなりこう挨拶したという。

「安心してください、生きてますよ！」

ところが、その回は上映後ではなく上映前。『インフィニティ・ウォー』でピーター・パーカー／スパイダーマンの身に何が起こるのか、観客はまだ何も知らなかったのである。

ホランドによると、その瞬間、会場全体から大きなため息が漏れたそう。「あれ、リアクション薄いな」と不思議に思っていると、そばにいたファイギが、「もういい！もどれ！」といったジェスチャーで必死に合図していたという。

『インフィニティ・ウォー』のラストでは、サノスの指パッチンによってスパイダーマンがトニー・スターク／アイアンマンの腕の中で消滅する。つまりホランドは鑑賞前の観客に対して、ピーターが劇中で死ぬことを匂わせてしまったわけだ。

ホランドは以前にもこの事件について、上映を台無しにしてしまった観客は約300人だったと。「本当に申し訳なかったと思っています」と語っていた。勘違いが原因だったとはいえ、8年が経った今なお忘れられない一件らしい。

最新作『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は2026年7月31日、日米同時公開。本作でホランドはきちんとネタバレを守っている。えらい！

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