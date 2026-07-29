普通免許でハーレーに乗れるのが三輪モデルのトライク。実は2026年モデルで足まわりを大刷新した新型トライクは、ベテランライダーもうなる完成度に到達したという。マジか!? つーわけで、その実力をモーターサイクルジャーナリストの青木タカオ氏がガツンと公道試乗！

【写真】ハーレーダビッドソンのCVOストリートグライド3リミテッド、ストリートグライド3リミテッド、ロードグライド3

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【最大の弱点を克服！ 新型は別モノに!!】

青木 ハーレーダビッドソンといえば、多くのライダーの憧れですが、一部のモデルを除けば大型二輪免許が必要です。ところが普通自動車免許で乗れるハーレーがある！

――それは？

青木 後輪をふたつ備えたトライクです。「大型バイクに乗りたいけれど免許がない」「足着きや立ちゴケが不安」という人はもちろん、「クルマ感覚でハーレーを楽しみたい」という人にも支持されているんです。

――普通自動車免許で乗れるのが最大の魅力ですか？

青木 でも、いちばん伝えたいのはそこじゃないんです。トライクの魅力は二輪とも四輪とも違う、独特の操作感があって、一度乗るとその世界にドハマりします。

――青木さんはずいぶん長く取材してきたそうですね？

青木 日本初導入時にトライグライドウルトラでフロリダ半島を約2000km走りました。最初は戸惑いましたね。車体は傾かないのにハンドルを切って曲がる。でも走れば走るほど面白くなって、以来毎年試乗しています。

――今回、2026年モデルを粘着取材したそうで？

青木 はい。CVOストリートグライド3リミテッド、ストリートグライド3リミテッド、ロードグライド3に試乗しました。さらに従来型との比較試乗も敢行！



ハーレーダビッドソン CVOストリートグライド3リミテッド 価格：800万5800円〜 「走る芸術」CVOはハーレーの最高峰。「シトラスヒート」仕様は902万2200円という驚愕のプライス







1977ccのVツインが生み出す圧巻の鼓動。貫禄たっぷりのリアビューはド迫力





――で、率直な感想は？

青木 これまでで最も完成度が高いと感じました。最大の進化は足まわりです。従来型は荒れた路面だと左右に揺さぶられやすかったのですが、新型は後輪まわりを刷新。軽量化などもあり、走りは激変！

――体感できるほど違う？

青木 ええ。後輪サスペンションの可動域も58mmから127mmへ拡大されていて、段差を越えた瞬間に違いがわかります。試乗会では片輪ずつ段差に乗せるコースも走りましたが、従来型より揺れが大幅に減っていましたね。

――エンジンは？

青木 1977ccまたは1923ccのVツインエンジンを搭載しています。アクセルを開けた瞬間の力強さは圧巻で、ハーレーらしい鼓動感をしっかり味わえます。そして何より面白いのがコーナリングです。横G（カーブで体が横へ押される力）を感じながら曲がっていく感覚はレーシングカートのよう。二輪とも四輪とも違う、トライクだけの面白さがあるんですね。



ハーレーダビッドソン ストリートグライド3リミテッド 価格：573万9800円〜 新型グランドツアーパックやシートヒーターを標準装備。1923cc Vツインが余裕のあるロングツーリングを実現する





――装備面の進化は？

青木 バック操作ですね。従来はボタン操作でしたが、新型はアクセル操作で後退できます。大きな車体だけに、この違いは効いています。

――見た目だけじゃなく、ちゃんと実用的なんですね。

青木 そうですね。さらにオーリンズ製ステアリングダンパー（ハンドルのブレを抑える装置）や強力なブレーキシステムなど、トライク専用装備も充実しています。ブレーキは前後連動式で、安定感の高い走りを支えてくれます。

――まさに入魂のモデル？

青木 試乗会ではハーレーダビッドソンジャパンの玉木一史代表にも話をお聞きしましたが、「バイク免許がなくても乗れることで、ブランドの裾野をさらに広げていきたい」とのこと。



ハーレーダビッドソン ロードグライド3 価格：553万5200円〜 シャークノーズフェアリングを採用し、充実装備と軽快なスタイリングを両立。3車種の中で最もスポーティな一台





――完成度をまとめると？

青木 2026年モデルは、これまで以上に走りの完成度が飛躍的に向上しました。初代から乗り続けてきた立場から見ても、まさに別モノと言っていいでしょう。

――とはいえ、お値段もなかなかの異次元プライスです。

青木 もちろん500万円台〜800万円超と簡単に手が届く価格ではありません。ただ、その価格帯に見合う快適性や存在感を備えた一台です。

――維持するのが大変では？

青木 購入時に車庫証明は不要ですし、高速道路料金や任意保険もバイクと同じ扱いです。見た目ほど特別な乗り物ではないんですよ。

――最後に聞きます。新型トライク、結局どんな人に乗ってほしいですか？

青木 大型二輪免許がない人にとって魅力的なのはもちろんですが、むしろ体験してほしいのはベテランライダーですね。長くバイクに乗ってきた人ほど、「こんな乗り物があったのか」と驚くと思います。二輪とも四輪とも違う、トライクだけの世界がある。

――ちなみに法的にはヘルメット不要なんですよね？

青木 法的な着用義務はありません。ただ、メーカーもヘルメットの着用を推奨していますし、専門家の立場から見ても、安全面を考えれば着用したほうがいいでしょう。

写真／ハーレーダビッドソンジャパン