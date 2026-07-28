9月28日にベネズエラ代表との対戦が決定

日本サッカー協会（JFA）は7月28日、9月28日に開催される「キリンチャレンジカップ 2026」において、ベネズエラ代表と対戦することを発表した。

SNSでも「悪くないやん」「どんなメンバー招集するのかな？」など盛り上がりを見せている。

試合は広島のエディオンピースウイング広島で開催され、19時25分キックオフを予定している。また、この一戦は日本テレビ系全国ネットでの生中継および、TVerでのライブ配信も決定した。

対戦相手となるベネズエラ代表は、7月20日更新のFIFAランキングで47位につけている実力国だ。日本代表との過去の対戦成績は、日本の1勝3分1敗（5得点8失点）。森保体制では2度対戦し、2018年11月に1-1の引き分け、2019年11月に1-4で敗れるなど、未勝利の手強い相手になっている。

ベネズエラ戦の決定を受け、SNSでは「どんなメンバー招集するのかな？」「悪くないやん」「新しい日本代表だよ」「決まったんだ！」「どうかWBCの敗北をサッカーで勝利して掻き消してくれ」「最高の90分を期待」など多くの声が上がっており、2か月後の一戦が注目を集めていた。（FOOTBALL ZONE編集部）