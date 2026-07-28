UAP／UFOは存在する――スピルバーグ最新作『ディスクロージャー・デイ』衝撃の“真実”に迫る本予告解禁
スティーヴン・スピルバーグ監督最新作『ディスクロージャー・デイ』より、スピルバーグのコメントも収録された本予告が解禁された。
【動画】「“人類以外の存在”を本気で信じている」スピルバーグのコメント付き『ディスクロージャー・デイ』本予告
本作は、巨匠スティーヴン・スピルバーグの豊かな想像力が再びスクリーンに放たれる最新作。スピルバーグと、『ジュラシック・パーク』の脚本家デヴィッド・コープが再びタッグを組み、音楽は名匠ジョン・ウィリアムズが担当する。
先月全米公開を迎えた本作は、原作付き作品や続編ではない完全オリジナル作品として、スピルバーグ監督作史上最高のオープニング成績を記録。全世界興行収入は2億ドルを突破した（Box Office Mojo調べ／7月28日時点）。
今回解禁された本予告では、「『未知との遭遇』を製作した頃よりも、“人類以外の存在”を本気で信じている」というスピルバーグのコメントとともに、怪しげな霊安室、高速で移動する複数の光体、そして雲海から光を放ちながら姿を現す巨大な飛行物体など、その発言を裏付けるかのような不可解な場面が次々と展開する。
謎の組織“ワーデックス”から機密情報を盗み出したサイバーセキュリティーのエキスパート、ダニエル・ケルナー（ジョシュ・オコナー）と、突然自身に起きた異変に戸惑う気象予報士のマーガレット・フェアチャイルド（エミリー・ブラント）。接点がないはずの2人は、謎めいた協力者ヒューゴ・ウェイクフィールド（コールマン・ドミンゴ）の導きによって、衝撃的な真実を知ることになる。しかし、それを明らかにしようとする2人の前に、ノア・スキャンロン（コリン・ファース）率いる“ワーデックス”が容赦なく立ちはだかる。
なぜマーガレットとダニエルは互いを知っているのか。彼らに一体何が起こったのか。謎が深まる展開と、次々と映し出される説明のつかない記録映像に目を奪われるなか、スピルバーグは「かつては夢物語だったかもしれない だが今は違うと言いたい」「これが“真実”なんだ」と、UAP／UFOの存在を強く示唆する。
果たして、我々に“開示”される真実とは――。衝撃的な物語と圧倒的な映像が、観る者をまるで“真実の一端を目撃した”かのような感覚へと誘う予告編となっている。
映画『ディスクロージャー・デイ』は、10月1日より全国公開。
【動画】「“人類以外の存在”を本気で信じている」スピルバーグのコメント付き『ディスクロージャー・デイ』本予告
本作は、巨匠スティーヴン・スピルバーグの豊かな想像力が再びスクリーンに放たれる最新作。スピルバーグと、『ジュラシック・パーク』の脚本家デヴィッド・コープが再びタッグを組み、音楽は名匠ジョン・ウィリアムズが担当する。
先月全米公開を迎えた本作は、原作付き作品や続編ではない完全オリジナル作品として、スピルバーグ監督作史上最高のオープニング成績を記録。全世界興行収入は2億ドルを突破した（Box Office Mojo調べ／7月28日時点）。
謎の組織“ワーデックス”から機密情報を盗み出したサイバーセキュリティーのエキスパート、ダニエル・ケルナー（ジョシュ・オコナー）と、突然自身に起きた異変に戸惑う気象予報士のマーガレット・フェアチャイルド（エミリー・ブラント）。接点がないはずの2人は、謎めいた協力者ヒューゴ・ウェイクフィールド（コールマン・ドミンゴ）の導きによって、衝撃的な真実を知ることになる。しかし、それを明らかにしようとする2人の前に、ノア・スキャンロン（コリン・ファース）率いる“ワーデックス”が容赦なく立ちはだかる。
なぜマーガレットとダニエルは互いを知っているのか。彼らに一体何が起こったのか。謎が深まる展開と、次々と映し出される説明のつかない記録映像に目を奪われるなか、スピルバーグは「かつては夢物語だったかもしれない だが今は違うと言いたい」「これが“真実”なんだ」と、UAP／UFOの存在を強く示唆する。
果たして、我々に“開示”される真実とは――。衝撃的な物語と圧倒的な映像が、観る者をまるで“真実の一端を目撃した”かのような感覚へと誘う予告編となっている。
映画『ディスクロージャー・デイ』は、10月1日より全国公開。