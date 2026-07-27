鈴木誠也、3戦ぶり18号に敵地沈黙 9回に意地の一撃…15試合連続出塁＆4年連続大台にあと2本
「2番・指名打者」で先発出場
【MLB】パイレーツ 8ー7 カブス（日本時間27日・ピッツバーグ）
カブス・鈴木誠也外野手は26日（日本時間27日）、敵地で行われたパイレーツ戦に「2番・右翼」で先発出場。3試合ぶりとなる今季18号を放った。7月6本目となる一発に敵地は騒然。4年連続の20本塁打まであと2本とした。
3点を追う9回、1死一塁で打席に入った鈴木は甘く入ってきた3球目のカーブを強振。力強く引っ張った打球は、打球速度103.9マイル（約167.2キロ）、飛距離392フィート（約119.5メートル）、角度31度で左翼席に着弾。この一発で連続試合出塁を15に伸ばした。前日の同戦では、昨季サイ・ヤング賞を獲得したポール・スキーンズ投手から2点適時打。本塁打こそ出なかったが“怪物撃ち”で存在感を示した。
鈴木は1日（同2日）のパドレス戦で3ランを放ち、メジャー通算100号を達成。日本人選手の100本塁打は、大谷翔平投手（298本）、松井秀喜（175本）、イチロー（117本）に次ぐ偉業。右打者では初の快挙となった。
3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝、ベネズエラ戦で右膝を負傷。開幕には間に合わなかったが、4月10日（同11日）に復帰し活躍を続けてきた。試合前時点で88試合に出場して打率.266、17本塁打、56打点、OPS.824の成績を残していた。（Full-Count編集部）