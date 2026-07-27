お笑い芸人の出川哲朗（62）が、26日放送の日本テレビ「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演し、実家の家業を明かした。2004年に結婚した妻へのアンケートで、「テレビのイメージと違うところ」に対し「とても紳士的な男性です。育ちが良かったからか、ひとつひとつの所作や行動に品があります（食べ方以外）」とコメント。出川は「あら、ちょっと意外ですね」と言い、MCの俳優・山崎育三郎から、「ご両親は厳し