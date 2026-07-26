「6回目のデートでサイゼリヤ」医師が語る“相手の本質”を見抜くテスト
YouTubeチャンネル「ひかつ先生 / メディカルウォッチメン」が「【ファミレス】なぜ6回目のデートでサイゼに行くべきなのか？絶対食べるべき最強メニューTOP3。」と題した動画を公開した。医師のひかつ先生が、大手ファミリーレストラン「サイゼリヤ」の魅力や、デートにおける独自の活用法について熱弁を振るっている。
動画の冒頭、ひかつ先生はサイゼリヤを「イタリアン料理をリーズナブルでハイクオリティで出せる」と絶賛。自身がサイゼリヤを深く愛するようになったのは35歳頃からだと明かす。それまでは様々な飲食店を巡り、期待を裏切られて心を痛めることもあったが、フラッと入ったサイゼリヤの価格と味に衝撃を受けたという。
話題がデートでの利用に及ぶと、最初のデートで選ぶのは避けるべきとしつつも、「6回目のデートで俺は使ってもいいと思う」と持論を展開する。その理由として、サイゼリヤに連れて行った際、相手が不満げな反応を示すか、「100円とか美味しいね」と楽しんでくれるかで「その子の質が分かっちゃう」と断言。「めっちゃいい子や」と相手の本質を見抜くリトマス試験紙になると語った。また、若かりし頃は理解できなかったが、今は「サイゼリヤ」と答えた資産家の言葉の真意が分かるとも述べた。
動画の後半では、自身がおすすめするメニューTOP3を発表。3位には「バッファローモッツァレラのマルゲリータピザ」、2位には「ミラノ風ドリア」を選出。小エビのサラダとのコンボを絶賛した。そして堂々の1位には、羊肉の串焼き「アロスティチーニ」を挙げ、赤ワインとの相性の良さを力説している。
一部のメニューが減ったことへ苦言を呈しつつも、「値段を気にしなくていい」「社会を知れる」とサイゼリヤへの溢れんばかりの愛が伝わる動画となっている。
動画の冒頭、ひかつ先生はサイゼリヤを「イタリアン料理をリーズナブルでハイクオリティで出せる」と絶賛。自身がサイゼリヤを深く愛するようになったのは35歳頃からだと明かす。それまでは様々な飲食店を巡り、期待を裏切られて心を痛めることもあったが、フラッと入ったサイゼリヤの価格と味に衝撃を受けたという。
話題がデートでの利用に及ぶと、最初のデートで選ぶのは避けるべきとしつつも、「6回目のデートで俺は使ってもいいと思う」と持論を展開する。その理由として、サイゼリヤに連れて行った際、相手が不満げな反応を示すか、「100円とか美味しいね」と楽しんでくれるかで「その子の質が分かっちゃう」と断言。「めっちゃいい子や」と相手の本質を見抜くリトマス試験紙になると語った。また、若かりし頃は理解できなかったが、今は「サイゼリヤ」と答えた資産家の言葉の真意が分かるとも述べた。
動画の後半では、自身がおすすめするメニューTOP3を発表。3位には「バッファローモッツァレラのマルゲリータピザ」、2位には「ミラノ風ドリア」を選出。小エビのサラダとのコンボを絶賛した。そして堂々の1位には、羊肉の串焼き「アロスティチーニ」を挙げ、赤ワインとの相性の良さを力説している。
一部のメニューが減ったことへ苦言を呈しつつも、「値段を気にしなくていい」「社会を知れる」とサイゼリヤへの溢れんばかりの愛が伝わる動画となっている。
YouTubeの動画内容
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