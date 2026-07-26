「嫉妬心に火をつける格好のネタ」現役医師が苦言。医師会″お座敷遊び″報道に透けるマスコミの恣意性

「無免許運転と同じだ」ひかつ先生が斬る、医師の指示なしで行われる医療行為のヤバすぎる実態

医師が斬る！年間1000億円が流れる「医療系転職エージェント」の闇。日本医師会が紹介手数料に上限を求める知られざる背景